巴西亞馬遜森林砍伐情況增加　政府反駁指問題有改善

巴西亞馬遜森林遭過後砍伐的情況令外界關注，有衛星圖片10月8日顯示，當地的砍伐範圍比2020年同一時間稱為增加。不過巴西政府強調，打擊砍伐的措施有效。
路透社8日報道，巴西國家太空署（INPE）從衛星圖片分析，顯示亞馬遜森林在9月有985平方公里的森林被砍伐，比起2020年9月的情況多2%。報道指出，亞馬遜森林地區從今年1月至9月的砍伐範圍達7011平方公里，比去年同期減少不足1%。
巴西副總統莫朗（Hamilton Mourao）同日稱，初步數據指在去年8月至今年7月間，當地的砍伐範圍減少5%，證明政府有效應對砍伐問題。
總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）曾呼籲民眾在亞馬遜森林增加農業及開礦活動，變相縱容非法伐木者及佔領受保護土地，惹來外界批評。他之後在白宮地球日峰會和聯合國大會上承諾，巴西違法森林砍伐問題會在2030年底前解決。
慎入｜巴西亞馬遜少女食蟲影片爆紅 擁大批粉絲卻無法負擔網絡費巴西機師迫降亞馬遜森林受困36天 靠吃鳥蛋與野果維生奇蹟獲救亞馬遜雨林驚現會飛會跳的「間諜爆谷」 真身原來是這超溫柔生物巴西亞馬遜林火較2019年更兇險 瀕危「藍色小精靈」棲地全遭吞噬畢生致力保護亞馬遜土著「老家」 官員考察時中箭而亡