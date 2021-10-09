巴西亞馬遜森林砍伐情況增加　政府反駁指問題有改善

巴西亞馬遜森林遭過後砍伐的情況令外界關注，有衛星圖片10月8日顯示，當地的砍伐範圍比2020年同一時間稱為增加。不過巴西政府強調，打擊砍伐的措施有效。



路透社8日報道，巴西國家太空署（INPE）從衛星圖片分析，顯示亞馬遜森林在9月有985平方公里的森林被砍伐，比起2020年9月的情況多2%。報道指出，亞馬遜森林地區從今年1月至9月的砍伐範圍達7011平方公里，比去年同期減少不足1%。

巴西副總統莫朗（Hamilton Mourao）同日稱，初步數據指在去年8月至今年7月間，當地的砍伐範圍減少5%，證明政府有效應對砍伐問題。

總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）曾呼籲民眾在亞馬遜森林增加農業及開礦活動，變相縱容非法伐木者及佔領受保護土地，惹來外界批評。他之後在白宮地球日峰會和聯合國大會上承諾，巴西違法森林砍伐問題會在2030年底前解決。