巴西原住民女孩塔圖約（Cunhaporanga Tatuyo）住在亞馬遜雨林裏，她的TikTok拍攝了許多雨林裏的日常原始生活，而她大啖雞母蟲的影片更讓她爆紅，目前擁有超過620萬粉絲。但現在最讓她苦惱的是，新冠肺炎疫情爆發後，村子失去了觀光收入，她靠着TikTok的分紅也繳不起每個月的網絡費，所以她的網紅夢可能必須畫下句點。



現年22歲的塔圖約和家人住在亞馬遜雨林裏的原住民村莊內，在疫情爆發之前，他們幾乎是靠着觀光客來遊玩購買工藝品的收入過活。不過，去年受到疫情影響，觀光客消失之後，塔圖約就靠着存下的錢買了一台iPhone 7，開始拍攝在村莊裏的日常生活。

▼▼▼即睇塔圖約社交媒體上的雞母蟲影片！（慎入！）▼▼▼

+ 12

不久後，有網友詢問她，雨林裏的原住民是否真的會吃俗稱「雞母蟲」的甲蟲幼蟲，沒想到她親自示範的影片一炮而紅。從影片可以看到，塔圖約臉上用紅色顏料畫着傳統圖騰，手裏捏着一隻又白又肥的雞母蟲，接着一口把牠塞進嘴裏，捏掉堅硬的蟲嘴之後，再吞了一把像是小麥類的食物。

許多網友看到後都嚇得表示，「我真的怕這種蟲，我不行」、「她吃起來超美味的感覺」、「給我一百萬我也不敢嘗試」、「我真的沒有勇氣」、「有點好奇口感跟味道如何」。

不過，雖然塔圖約已經擁有大批粉絲，但實際上能從TikTok獲得的收入依舊很少，讓沒有觀光收入的村民們，根本付不起每個月65美元的網絡費。她的父親也說，儘管女兒成為小有名氣的網紅，但根本無法負擔電跟網絡的費用，沒有觀光客就沒有錢，現在也只能考慮把網絡先取消了。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】