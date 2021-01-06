亞馬遜雨林驚現會飛會跳的「間諜爆谷」　真身原來是這超溫柔生物

根據外國媒體報道，前陣子，一位名為安德烈亞斯凱（Andreas Kay）的自然攝影師，在他的YouTube頻道上傳了一個短片，拍攝的畫面看起來像是一團爆谷在走跳、跳躍。

「爆谷」的真身到底是？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這種像是行走的雲朵或爆谷的小東西，實際上是厄瓜多爾的一種蟲，稱為「飛蝨」或「扁平狀飛蝨」。這位攝影師安德烈亞斯凱在影片說明中寫道：「這顆可愛的爆谷是來自亞馬遜雨林的飛蝨幼蟲，身上總是覆蓋著蠟狀細絲來保護自己小巧的身軀。」

「扁平狀飛蝨」是一個小蟲，其名字源於這樣的事實：它們經常在移動時從一棵植物「跳到另一棵」。安德烈亞斯凱所拍攝的影片捕捉了該蟲幼蟲的身影。

可愛的飛蝨，進食也不傷植物超溫柔！

無獨有偶，另一位自然攝影師大衛韋勒（David Weiller）也捕捉到了一個看上去類似的扁平飛蝨幼蟲，並將該影像發佈在他的 YouTube 頻道上。這種微小的飛蝨幼蟲的身上具有蠟狀團塊，用於保護自己，還可以模仿葉子上的蜘蛛或鳥糞，使自己免受潛在掠食者的影響。

大衛韋勒拍攝到的扁平飛蝨幼蟲（點擊放大瀏覽）▼▼▼

一般而言，牠們的身體通常具有淺綠色的基底並搭配橘色條紋，不過這些配色都被蠟狀的「爆谷」給遮住啦！至於已經成年的飛蝨，通常會具有白色或帶點淺綠色的翅膀，它們的眼睛則會呈現紅色、綠色、白色或黃色等顏色。飛蝨的主食為植物的汁液，不過牠的進食也是相當溫柔，並不會造成植物的損傷喔！

雖然是許多人都不太喜歡的小蟲，但這種軟綿綿的樣子還是好可愛啊！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】