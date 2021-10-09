北約秘書長稱北京欲恫嚇他國　美歐須共同應對

10月8日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）與西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）會晤。當天，斯托爾滕貝格就中國威脅表示，「中國展示經濟和軍事力量欲恫嚇他國，歐洲、美國及盟國必須共同應對挑戰」。



法媒10月8日報道，斯托爾滕貝格當天訪問西班牙，與桑切斯會晤，討論2022年西班牙主辦北約峰會事宜，會後雙方共同主持記者會。

斯托爾滕貝格表示，「我們必須繼續整合，以應對未來，這正是2022年6月底舉行的馬德里北約峰會的使命。」他表示，當前國際戰略競爭日益激烈，除了俄羅斯更具侵略性外，中國也借展示其經濟和軍事力量欲恫嚇他國。此外，在中東、北非等地區也存在局勢不穩定及恐怖主義的威脅。為了共同應對這些挑戰，歐洲、美國及盟邦必須聯合起來，這些問題都將是2022年西班牙峰會討論的重點。