中印邊境三線摩擦橫生

10月10日前後，印度News18電視台曾稱有小股解放軍部隊在印控藏南地區「被扣」，對此，中國軍方後澄清稱，此事系中國邊防部隊在中印邊境中方一側東章瀑布地區進行例行性巡邏時遭遇印軍阻攔。雖然此案在雙方高層溝通下暫時平息，但印方近期在邊境一線的動作終究不容忽視。



也就在10月9日，印度陸軍參謀長納拉萬（MM Naravane）即在接受《今日印度》採訪時指出，印軍在2021年冬季將在拉達克一線對峙地區繼續維持現有部署。這意味着印軍將在中印西部邊境地區至少確保五至六萬人的長期部署。這一安排與印軍2021年上半年時的最新部署基本持平。

2020年9月下旬至今，印軍在中印邊境繼續強化軍力存在。但其配套設施反響不佳。（微博@南海的浪濤）

在中印中段邊境總面積855平方公里的爭議區，即烏熱、然衝、拉不底地區，印方在9月下旬也派遣小股人員入境。據印度《經濟時報》9月28日披露，解放軍在當天派遣約百餘人前往烏熱一線摧毀了印軍私設的橋樑、房屋等設施，並巡邏超過三個小時，印方人員在解放軍完成行動後才在前方眼線的幫助下「前往核實」。

在印控藏南地區，當地政客甚至大打其「中國牌」。印度NOW新聞網「東北頻道」曾在8、9月間披露稱，當地的國大黨議員埃林（Ninong Ering）曾在8月「爆料」稱解放軍或已開始招募藏南民眾為其服務，但一個月後，該議員就改口稱「部分媒體聲稱解放軍招募印控地區民眾的說法是不負責任的」。

目前，中印雙方或已計劃在10月中旬舉行第13輪軍長級會談，旨在解決拉達克東部的對峙問題。此舉對於當前雙方對峙態勢恐影響有限。