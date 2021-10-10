馬來西亞籲緬甸軍方合作　警告東盟或有「下一步」

緬媒10月6日稱，馬來西亞外長賽夫丁（Saifuddin Abdullah）4日出席東盟（ASEAN）外長會後在Twitter稱，緬甸軍方領袖或不獲邀參加26至28日舉行的東盟視像峰會。



果敢資訊網6日稱，賽夫丁表示，東盟成員國對緬甸沒與緬甸問題特使合作感到失望。他警告，如在解決緬甸危機方面沒進展，緬甸軍方領袖或不獲邀參加東盟視像峰會。

緬甸：圖為6月23日，緬甸國防軍總司令敏昂萊在俄羅斯莫斯科出席莫斯科國際安全會議。（Reuters）

賽夫丁6日更指，如緬甸軍方領袖不配合東盟「五點共識」，馬來西亞會考慮與緬甸民族團結政府（NUG）對話。

馬來西亞作為東盟核心成員國之一。它的表態有一定重要性，尤其是它提出，有可能對緬甸平行政府對話。

簡稱「東盟」的東南亞國家聯盟（ASEAN，簡稱：東盟）合計有10成員國。它們分別為新加坡（Singapore）、馬來西亞（Malaysia）、泰國（Thailand）、汶萊（Brunei）、柬埔寨（Cambodia）、印尼（Indonesia）、老撾（Laos）、緬甸（Myanmar）、菲律賓（Philippines）和越南（Vietnam）。在它們當中，又以創始國印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國為核心。

緬甸2月1日發生政變，軍方掌權已有有8個月。包括東盟在內的國際社會成員都呼籲緬軍應對國內局勢，致力對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。惟相關進展不彰，緬甸的外交環境亦因而出現變化。

果敢資訊網9日稱，歐洲議會7日通過投票，承認NUG和緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）為緬甸合法代表。歐洲議會成為首個正式承認NUG和CRPH的國際立法機構。