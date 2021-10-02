緬甸局勢｜「最帥和尚」監獄近照曝光　律師：不知何時能出獄

撰文：TVBS新聞網
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「地表最帥和尚」Paing Takhon是緬甸男模特兒，擁有188厘米的傲人身高和精實8塊腹肌，加上神顏值，讓他短暫出家10天後爆紅，就算剃度當和尚也超帥。然而他卻因反對軍政府政變走上街頭，於4月8日遭緬甸軍政府逮捕，現在他在監獄中的憔悴容貌也曝光，讓粉絲非常心疼。

Paing Takhon在政變發生後力挺上街示威的緬甸民眾，他多次加入遊行，並公開發文譴責軍方做出暴行，他的正義發言也讓他備受讚譽。不過他之後在4月8日因「誹謗軍政府」罪嫌遭逮捕，一直被關押在監獄中，9月17日才剛在獄內度過25歲生日。

Paing Takhon的律師在IG放上探監的照片，他身穿白色衣服並將雙手掛在監牢欄杆上，看見鏡頭依然露出迷人笑容，但卻讓粉絲看得非常不忍，只見原本陽光燦爛的臉龐多了幾分憔悴，感覺身心都相當疲累。

知名男模Paing Takhon律師首度披露他在獄中的近照，令粉絲心痛。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

律師透露Paing Takhon一直在努力適應環境，監獄裏的人也都很照顧他，獄友表示他在牢內仍堅持鍛鍊身材，試圖保持健康。而律師也說明其實不想公開這張照片，但每個人都很擔心他，許多人都在詢問他的近況，至少可以藉由照片讓大家知道他很安全，儘管環境不太好，但Paing Takhon有在努力了。

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律師表示唯一能做的便是祈禱並等待Paing Takhon出獄，只是不知道那天何時能到來。據悉Paing Takhon曾透露，若他被緬甸軍方抓走，希望每位緬甸公民可以代替他繼續支持這個國家。

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