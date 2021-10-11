世衛專家建議60歲或以上已注射科興及國藥疫苗人士打第三針

世界衛生組織（WHO）專家10月11日建議，免疫系統較弱，且已注射獲授權的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的人，應獲提供第三劑疫苗，當包括已完成接種科興及國藥疫苗、年屆60歲或以上人士。



世衛免疫專家戰略諮詢小組（Strategic Advisory Group of Experts on Immunization，SAGE）稱：「SAGE建議中度及嚴重免疫功能低下者，應獲提供多一劑獲WHO授權作緊急使用的新冠肺炎疫苗，作為擴展基礎接種（primary series）的一部分。」

SAGE上週舉行為期4天的會議，檢視一系列新冠肺炎及其他疾病疫苗的最新資訊及數據。

科興疫苗：圖為2020年9月24日，中國科興生物在北京展示科興新冠疫苗的包裝。（Getty）

完成注射兩種疫苗長者 建議打第三針

小組稱，「對於國藥及科興滅活疫苗，應向年屆60歲人士提供額外（第三劑）同源疫苗。小組亦補充稱，應基於供應情況，向他們提供不同的疫苗。」

它稱：「這些人在標準的基礎疫苗接種後，不太可能對疫苗接種做出充分反應，並處於嚴重的染疫風險中。」

SAGE也補充稱，政府在執行上述建議時，應以盡量以讓這個群體完成接種2劑為目標，此後才為他們施打第三劑，並從最年長的年齡組別開始。

中國國藥集團的新冠滅活疫苗等產品此前亮相中國服貿會。（AP）

世衛在過去一段時間，不止一次公開反對一些國家讓民眾接種「第三針」疫苗計劃，呼籲有意推行計劃的國家暫停。世衛稱，低收入國家疫苗供應不足，呼籲富裕國家應把更多疫苗出口至發展中國家，而不是留給自國國民施打加強劑。

專家小組在10月11日建議強調，他們不建議讓大部分人注射加強劑。

組織6月1日宣布，把中國科興的新冠肺炎疫苗列入「緊急使用清單」，成為第二款獲世衛認可的中國疫苗。世衛建議科興疫苗用於18歲以上人士。世衛5月7日批准中國國藥的新冠疫苗作緊急使用。