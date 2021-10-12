G20今舉行特別峰會討論阿富汗局勢　塔利班稍後與歐盟代表會面

二十國集團（G20）將在10月12日稍後時間，以視像方式舉行首腦特別會議，就阿富汗問題商討對策。阿富汗代理外長呼籲國際社會與塔利班建立良好關係，展開合作。



G20輪任主席國意大利將以視像形式舉行特別峰會，議程包括討論應對阿富汗人道需求，中國國務委員兼外長王毅將以國家主席習近平特別代表身份出席。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）11日表示，阿富汗經濟面臨崩潰，銀行關閉，必要服務包括醫療衛生已在很多地方暫停。

古特雷斯警告，若不採取行動協助阿富汗人民度過難關，將出現嚴重人道危機，大量的人民會逃離阿富汗成為難民，毒品、犯罪和恐怖主義將會壯大。這不僅將影響阿富汗，也會嚴重影響全世界。

圖為10月7日，阿富汗喀布爾市集一間找換店。（Reuters）

阿富汗塔利班臨時政府代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）呼籲國際社會與塔利班建立良好關係，展開合作。穆塔基再次呼籲美國，解凍阿富汗央行在海外的90億美元儲備，又強調塔利班已全面控制國家，能夠應付伊斯蘭國武裝分子的威脅，國際的施壓只會助長伊斯蘭國的士氣。

另外，穆塔基表示塔利班在12日稍後將與歐盟代表會晤。這是繼日前美國之後，塔利班再與歐美國家會晤。歐盟發言人證實有關消息，但指會面是非正式交流，旨在讓歐盟協助阿富汗的人道援助、維護婦女權益等。