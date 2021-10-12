日本東京地震　河川怪象影片曝光　專家解釋由兩種地震波導致

日本關東地區7日晚間發生規模5.9強震，其中東京震度來到5強，是311東北大地震之後震度最強的一次。不只造成多人受傷，大眾交通受到延誤，還有人拍到地震當時，東京的河川出現不尋常的景象。



根據日本「HUFFPOST」報道，日本「國土交通省 荒川下流河川事務所」最近在官方Twitter底下分享一部影片，內容是在地震事發當時，定點攝影機拍到江戶川區河流的影像。影片先在八秒處左右，大量魚群同時跳出，使得水面上激起了許多漣漪。過幾秒攝影鏡頭明顯搖晃，許多鳥兒快速橫飛過河川。

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名古屋市科學館的研究員毛利勝廣解釋，這是因為震波分成「P波」和「S波」，兩者震動的方式不同。由於P波先到，察覺到的魚群受到驚嚇，因此才會在同一時間躍出水面。後到的S波則無法在液體中傳導，所以雖然讓鳥群有了激烈反應，但是魚群就沒再跳出水面。

許多網友紛紛表示「這個量也太多了」、「魚比鳥還要敏感」、「地震前鯰魚會暴走的傳聞看來不是說說的」、「這是鯉魚吧」、「世田谷的砧公園附近有有成群亂飛的烏鴉」、「還沒開始震就有反應嗎」、「水的震動傳達速率比空氣快5倍，所以魚群才會那麼快就有反應吧」、「39秒處好像有隻鳥掉下去沒浮起來」。

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