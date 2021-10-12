日本東京地震　河川怪象影片曝光　專家解釋由兩種地震波導致

日本關東地區7日晚間發生規模5.9強震，其中東京震度來到5強，是311東北大地震之後震度最強的一次。不只造成多人受傷，大眾交通受到延誤，還有人拍到地震當時，東京的河川出現不尋常的景象。
根據日本「HUFFPOST」報道，日本「國土交通省 荒川下流河川事務所」最近在官方Twitter底下分享一部影片，內容是在地震事發當時，定點攝影機拍到江戶川區河流的影像。影片先在八秒處左右，大量魚群同時跳出，使得水面上激起了許多漣漪。過幾秒攝影鏡頭明顯搖晃，許多鳥兒快速橫飛過河川。
▼▼▼即睇東京地震引起的怪象！▼▼▼
名古屋市科學館的研究員毛利勝廣解釋，這是因為震波分成「P波」和「S波」，兩者震動的方式不同。由於P波先到，察覺到的魚群受到驚嚇，因此才會在同一時間躍出水面。後到的S波則無法在液體中傳導，所以雖然讓鳥群有了激烈反應，但是魚群就沒再跳出水面。
許多網友紛紛表示「這個量也太多了」、「魚比鳥還要敏感」、「地震前鯰魚會暴走的傳聞看來不是說說的」、「這是鯉魚吧」、「世田谷的砧公園附近有有成群亂飛的烏鴉」、「還沒開始震就有反應嗎」、「水的震動傳達速率比空氣快5倍，所以魚群才會那麼快就有反應吧」、「39秒處好像有隻鳥掉下去沒浮起來」。
相關圖輯：日本連罐頭麵包也有？應對地震颱風 防災食物「非常食」不簡單▼▼▼
+28
昨夜の千葉県北西部を震源とする地震発生時の映像を確認したところ、魚や鳥が地震に反応する様子が撮影出来ましたので紹介します。左上に見える茶色の建物は #江東区 の #中川船番所資料館 です。#震度5強 pic.twitter.com/NbMpUTYWhk— 国土交通省 荒川下流河川事務所 (@mlit_arakawa_ka) October 8, 2021
日本千葉縣地震增至52傷 氣象廳：1週內或再震日本地震｜Figure玩具斷頸、斷手、倒塌屍橫遍野 36幅照慘不忍睹日本地震5個求生冷知識 NHK警報聲源於哥斯拉？走難一定帶薯片？【311大地震】福島核災後8年 核電廠內儼如廢墟 影像首度曝光海地7.2級地震｜水灌大街逃亡影片瘋傳 居民狂挖瓦礫把人拖出來氣候暖化導致動物身體形態改變 專家稱或會出現「小飛象」
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】