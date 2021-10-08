日本千葉縣西北部昨晚發生6.1級地震，震源深度80公里。動漫迷在災後齊齊貼家中囡囡figure、高達模型倒塌災情上twitter，帖子數多達9萬幾條，令Figure（フィギュア）成為twitter熱搜字眼。



究竟係「主子」貓貓的錯，還是地震之禍？沒人可以證明（twitter圖片）

擔心figure安危的有9萬條文，海嘯也只是10萬條，日本人有多愛figure？（twitter圖片）

笑還笑，網民能夠如此集中在討論figure安危，也表示今次震災沒有重大傷亡或海嘯驚告，是值得高興的事。不過用戶「＠ur.」就有點搞笑，他／她寫道：「當時我返緊工，馬上打畀老媽子要佢影低figure情況畀我報平安。」真是不孝呀，首要不是確定媽媽的安全嗎？（笑）

睇人的figure仆X肉痛得來又好過癮，馬上來看看日本動漫同好家中的「修羅場」：

+ 29

同時亦有網民分享沒倒下的收藏，並教大家保護figure的方法。同一招式出第二次，對聖鬥士是無效的！

+ 3

同場加映：天災不及人禍……

高達迷被太太投訴買模型太花錢，上網發文表示「俾老婆話兩句，就扑爛幾皮模型玩具」更附有影片，極品解体匠機Nu Gundam及全屋高達模型通通被打碎、屍橫遍野，行刑片教網民看到心寒！😱😱

+ 10

原文：夫妻爭執狂敲碎10隻高達模型 總值逾3萬元 行刑短片令網民心寒

同場加映：十月30套新扭蛋一覽高達／鬼滅／東京復仇者

+ 71

同場加映：15間旺角區玩具店／玩具網店 電子消費券支付平台一覽👇👇（點圖放大）

+ 27

仲有game鋪漫畫店支付平台資訊：消費券買PS5/Switch/figure/動漫 信和等52間ACG店支付平台一覽