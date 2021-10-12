Bitcoin︱薩爾瓦多投資比特幣獲利　擬用收益建寵物醫院

比特幣（Bitcoin）價格反彈，目前回升至57,000美元以上。薩爾瓦多總統納布克爾（Nayib Bukele）10月10日在Twitter發文表示，該國的比特幣基金已獲逾400萬美元（約3,120萬港元）的收益，將用部分資金建造一所寵物醫院，並將繼續持有比特幣。



We’ll start building this pet hospital with our #BTC profits. pic.twitter.com/ontf9xiZJT — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) October 10, 2021

薩爾瓦多的比特幣信託基金8月31日由該國國會通過，總額達1.5億美元（約11.7億港元）。在9月20日加密貨幣暴跌時，薩爾瓦多就動用該基金，逢低買入150枚比特幣。

布克爾在上周的推文向國民解釋，由於薩爾瓦多國的比特幣基金是由法律規範、以美元結算，因此在比特幣大幅反彈後，該基金現在至少有400萬美元的盈餘。布克爾又強調基金不會出售任何比特幣，只使用信託的美元部分。