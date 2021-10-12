日本皇室｜真子公主準奶奶爆連串醜聞　逾百人東京示威反對婚事

日本真子公主10月26日即將與未婚夫小室圭完婚，但距離婚期僅剩16天之際，部分民眾因不滿小室圭母親小室佳代爆出連串醜聞，決定10日走上東京街頭抗議並反對兩人結婚，要求小室一家人不要再浪費公帑。



東京銀座有逾100人在10日示威遊行，大部分均為女性。示威者反對真子公主與未婚夫小室圭的婚事，並抱持懷疑態度，認為小室圭母親引發的連串風波，導致皇室必須派出更多人手保護小室一家的安全，是在浪費納稅人的金錢。

示威者高舉寫有「反對結婚」、「調查小室養老金債務和欺詐支付的指控」，以及「保護王室榮譽」等橫額。

真子公主和小室圭預定10月26日結婚。他們當天會提交結婚登記，並會見記者。他們將不會按照皇家傳統舉辦結婚相關儀式，真子亦會放棄接受原本或高達1.5億日圓的「嫁妝」，儘管如此，仍未能平息公眾的不滿情緒。

其實自9月開始，在東京、神奈川、大阪以及福岡等地均出現同類示威。

10月6日，小室圭母親小室佳代被指以欺詐方式獲取國家福利，她2018年因健康問題辭去工作，領取政府補貼和勞工疾病津貼，不過有不少人指出，小室佳代身體健康，繼續在熟人的餐廳工作。