日本皇室屢阻真子公主出嫁原因　小室圭被指背景複雜「水很深」

日本皇室秋篠宮家長女真子公主出嫁在即，但過去準駙馬小室圭家頻頻爆出的醜聞讓皇室不滿，現在更有皇室人員指出小室圭背後疑似有幕後黑手在操作，不願溝通的態度讓真子公主的父親、秋篠宮文仁親王相當不滿，因此阻止小室圭見上日本德仁天皇一面，日媒指出這是秋篠宮表達憤怒的方式之一。



日媒《女性Seven》報導中引述皇室相關人員的話，「小室圭不管是在公眾場合或私下都不會有機會和日皇及雅子皇后打上招呼，這種無法打照面的情況在日本皇室前所未聞」。

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報導指出，文仁親王對於小室圭背後是否有人在操作感到存疑，因此對他抱持強烈不信任感。就連宮內廳幹部也同樣感到不安，關於是否有幕後黑手或是隱藏集團，大家都不禁提高警戒，然而宮內廳曾連續打聽，小室圭家方面卻都以「不願溝通」來一味地拒絕回應。身為未來天皇姐姐的真子公主，是否遭到隱藏的「黑幕」勢力所利用，文仁親王的懷疑和不安已經升到最高點。由於兩人結婚後將移居至美國生活，但真子公主畢竟沒有社會經驗，這讓宮內廳的人更加不安，因此曾向小室圭提出支援生活的意見，但小室圭卻展現「請勿婆媽」的態度。

從小室圭的反應來看，不管是文仁親王或宮內廳都深信小室背後一定有靠山，但詢問小室圭此事時，卻都碰軟釘子，得到回覆「不想講」，而非直接否定這類人物的存在，這讓他們更肯定一定有幕後黑手。另一方面，小室圭的母親佳代之前遭控欠債不還，加上擔任小室家對外發言窗口的律師費用究竟是誰出的，連400萬日圓債務都無法還清的母子，是無法靠自己力量解決這些債務危機，但假如有人主動出借金錢，極可能有所圖謀，對真子公主和日本皇室都非好事。皇室相關人員也指出，結婚後這筆債務恐怕變成是真子公主揹上，真子公主恐怕在婚前就已經成為小室圭的「借貸工具」。

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