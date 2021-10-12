13年前曾協助救過拜登的阿富汗翻譯員滯留後　歷經曲折終成功離國

13年前協助救過美國總統拜登（Joe Biden）的一名阿富汗翻譯員，在塔利班重新掌權後，他想撤離國家時一度遇阻，無奈之下通過美媒向拜登求救。美媒10月11日稱，這名翻譯員近日和家人終於離開了阿富汗。
據《華爾街日報》10月11日報道，卡利（Aman Khalili）是一名阿富汗傳譯員，2001年被聘為翻譯，為美軍工作。2008年，他曾參與了一場營救拜登的行動。時任特拉華州參議員的拜登訪問阿富汗時，因為突遭暴風雪，直升機迫降在偏遠山區。
當時拜登一行人面臨遭到塔利班攻擊的風險，卡利加入了小型軍事快速應變部隊，從巴格蘭空軍基地駕車前往山上營救了拜登等人。
雖是拜登的「救命恩人」，但在2016年，卡利申請美國特殊移民簽證時被拒絕，2021年塔利班接管喀布爾後，卡利也想帶家人撤離。在喀布爾機場門外，美軍稱，卡利可以進去，但他的家人卻被拒之門外。
8月31日，美國結束了阿富汗撤離行動。卡利無奈之下，選擇向拜登求救。「你好，總統先生，救救我和我的家人。」他通過《華爾街日報》公開向拜登稱，「別忘了我在這裏。」
對此，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）當時回應稱，「我們會救你出來的。我們將尊重你的服務。我們致力於做到這一點。」
以退伍軍人為代表的各方組織開始了援助行動，但收穫甚微。救援計劃被提出後又被取消。隨着時間的流逝，希望也愈來愈渺茫。最終，卡利選擇鋌而走險，決定從陸路出發，穿過阿富汗，從巴基斯坦撤離。
10月3日，卡利和家人從阿富汗駕車兩天，隨後到達與巴基斯坦接壤的南部邊境，越過邊境進入了巴基斯坦，成功撤離至巴基斯坦。
卡利和家人目前已離開巴基斯坦，但美官員不願透露具體去向，僅回應稱，「我不想談論他接下來的行蹤，我們已經在努力安排。」