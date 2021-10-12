13年前曾協助救過拜登的阿富汗翻譯員滯留後　歷經曲折終成功離國

13年前協助救過美國總統拜登（Joe Biden）的一名阿富汗翻譯員，在塔利班重新掌權後，他想撤離國家時一度遇阻，無奈之下通過美媒向拜登求救。美媒10月11日稱，這名翻譯員近日和家人終於離開了阿富汗。



據《華爾街日報》10月11日報道，卡利（Aman Khalili）是一名阿富汗傳譯員，2001年被聘為翻譯，為美軍工作。2008年，他曾參與了一場營救拜登的行動。時任特拉華州參議員的拜登訪問阿富汗時，因為突遭暴風雪，直升機迫降在偏遠山區。

當時拜登一行人面臨遭到塔利班攻擊的風險，卡利加入了小型軍事快速應變部隊，從巴格蘭空軍基地駕車前往山上營救了拜登等人。

10月9日，塔利班代表在卡塔爾多哈會見卡塔爾代表。（Reuters）

雖是拜登的「救命恩人」，但在2016年，卡利申請美國特殊移民簽證時被拒絕，2021年塔利班接管喀布爾後，卡利也想帶家人撤離。在喀布爾機場門外，美軍稱，卡利可以進去，但他的家人卻被拒之門外。

8月31日，美國結束了阿富汗撤離行動。卡利無奈之下，選擇向拜登求救。「你好，總統先生，救救我和我的家人。」他通過《華爾街日報》公開向拜登稱，「別忘了我在這裏。」

對此，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）當時回應稱，「我們會救你出來的。我們將尊重你的服務。我們致力於做到這一點。」

以退伍軍人為代表的各方組織開始了援助行動，但收穫甚微。救援計劃被提出後又被取消。隨着時間的流逝，希望也愈來愈渺茫。最終，卡利選擇鋌而走險，決定從陸路出發，穿過阿富汗，從巴基斯坦撤離。

9月12日，在德國柏林的巴黎廣場，民眾舉行了反對塔利班和巴基斯坦在阿富汗戰爭中扮演的角色的示威。（AP）

10月3日，卡利和家人從阿富汗駕車兩天，隨後到達與巴基斯坦接壤的南部邊境，越過邊境進入了巴基斯坦，成功撤離至巴基斯坦。

卡利和家人目前已離開巴基斯坦，但美官員不願透露具體去向，僅回應稱，「我不想談論他接下來的行蹤，我們已經在努力安排。」