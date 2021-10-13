G20召開峰會討論阿富汗局勢　王毅促美國解除制裁

二十國集團（G20）10月12日召開領導人特別峰會，討論阿富汗局勢。各國同意向阿富汗提供援助。中國國務委員兼外長王毅代表國家主席習近平出席會議，不點名要求美國解除對阿富汗制裁。



會議以視像形式舉行，聯合國會議前敦促各國向阿富汗投入數十億美元的援助。歐盟宣布向阿富汗和鄰國額外提供7億歐元的緊急援助，讓歐盟對阿富汗援助金額增至10億歐元。

圖為10月12日，德國柏林，總理默克爾在結束G20視像會議後，會見記者。（Reuters）

即將卸任的德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，不能讓阿富汗陷入混亂。她在會後記者會上表示，若阿富汗整個貨幣或金融體系崩潰，對誰都沒有好處：「眼睜睜地看着4000萬人因為沒電力供應或金融體系崩潰陷入混亂，這並非國際社會的目標。」

美國總統拜登（Joe Biden）則強調，援助應通過獨立的國際組織提供，而不是直接提供予執政的塔利班政府。

王毅指出，阿富汗過去二十年的經驗教訓再次説明，尊重各國自主選擇發展道路、不同文明相互包容互鑑才是國與國相處的正道。將自身意識形態強加於人，動輒干涉別國內政，甚至訴諸軍事干預，只會帶來持續動盪和貧困，造成嚴重人道災難。王毅不點名要求美國切實承擔責任，防止阿富汗出現人道危機和難民潮，解除對阿富汗實施的單邊制裁。

領導人還討論包括如何防止阿富汗成為蓋達組織和ISIS等激進分子的避風港，以及讓希望離開阿富汗的外國公民和阿富汗人提供安全通道等議題。