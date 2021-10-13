緬甸前總統溫敏供稱曾被軍方要求辭職　表明寧死不屈

與緬甸前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）同樣被控煽動罪的緬甸前總統溫敏（Win Myint）10月12日出庭否認所有指控。律師引述溫敏的作供稱，軍隊曾要求他辭職，但他表明寧死不屈。



綜合媒體10月13日報道，緬甸總統溫敏和國務資政昂山素姬所涉案件在內比都澤布迪瑞法院10月12日再次開庭，溫敏出席了聽證會並為自己進行了辯護，他否認了針對自己的指控，並首次透露了2月1日當天被軍方扣押的細節。

根據昂山素姬律師團隊為媒體提供的訊息，當天內比都澤布迪瑞法院舉行了針對溫敏、昂山素姬、內比都市政委員會前主席苗昂（Myo Aung）三人涉嫌違反緬甸《刑法》第505條b款「煽動罪」案件的聽證會，溫敏以第一被告的身份在聽證會上為自己辯護作證。

溫敏陳述了於2月1日被軍方扣押的重要細節。他說，2月1日清晨，兩名高級軍官走進他的房間，勸說他以健康為由主動辭去總統的職務，溫敏拒絕了他們的要求，並強調自己的健康情況良好。溫敏提到，兩名軍官當場威脅他，如果他不辭職，「後果不堪設想」，溫敏則回應說，「寧死不會辭職」（rather die than consent）。

溫敏陳述說，對他涉嫌違反「煽動罪」的指控是毫無根據的，他自2月1日以來一直被單獨監禁，對外界發生的事情並不知情，也無法「煽動他人」。

質證辯論環節，檢方詢問溫敏是否對非法組織「聯邦議會代表委員會」「民族團結政府」「人民防衛軍」知情，是否了解這些組織犯下的違法暴力行為，這些問題都被辯方律師以「和本案無關」為由駁回。

當天法院還對昂山素姬涉嫌違反緬甸《災害管理法》第25條的案件進行了審理，院方表示有關這兩個案件的下一次聽證會將於10月26日舉行。

本月早些時候，昂山素姬以健康原因為由向法院申請減少聽證會的頻率，將每周舉行兩次的聽證會改為每兩周舉行兩次，法院於10月11日拒絕了這一請求。