中印關係｜印度副總統訪問藏南地區　中國：堅決反對

中印關係再度趨於緊張，中印最新軍長級談判陷入僵局。印度副總統10月8日前往中印存在領土主權爭議的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南）訪問，中國外交部發言人趙立堅10月13日對此表示，中方堅決反對。



據《印度時報》等印媒報道，印度副總統奈杜（Venkaiah Naidu）10月8日赴阿魯納恰爾邦（中國稱藏南）訪問。

在中國外交部10月13日例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅回應稱，中國從不承認印度單方面非法設立的所謂「阿魯納恰爾邦」，堅決反對印度領導人赴上述地區訪問。

趙立堅表示，中方敦促印方切實尊重中方重大關切，停止採取任何使邊界問題複雜化、擴大化的舉動，不要做有損雙方互信和雙邊關係的事情，以實際行動維護中印邊境地區和平穩定，推動中印關係重回健康穩定發展的軌道。

中印談判再次陷入僵局。10月10日，中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會談點中方一側舉行了第13輪軍長級會談。

中印相互指責對方。10月11日，中國人民解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華就中印第13輪軍長級會談發表談話指出，印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。

印度國防部在11日晚些時候發表聲明稱，實控線沿線的局勢是由中方單方面試圖改變現狀造成的，違反了雙邊協議。