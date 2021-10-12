印度面臨限電　全球能源危機正在擴散？

近日，印度數個地區出現電力供應短缺問題，當中包括新德里和其他大城市，外界擔憂這會導致當地數以千萬計人受到大停電的直接影響。印度這次限電，正折射著全球共同面對著的能源危機正在不斷擴散⋯⋯



根據印度政府電力部門的數據，接近八成燃煤發電廠煤炭庫存量少於五天。外媒報道，印度燃煤發電廠的煤炭庫存量一度平均只可供電四天。

在過去的周末，新德里首席部長 Arvind Kejriwal 曾向總理莫迪（Narendra Modi）表示，假如當地發電廠未能獲得更多燃煤供應，首都將面臨大停電。

而過去幾天，拉賈斯坦邦（Rajasthan）、賈坎德邦（Jharkhand）和比哈爾邦（Bihar）等地已經歷長達 14 小時的大停電；馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）已短暫關閉了13座燃煤發電廠；旁遮普邦 （Punjab）的3座發電廠暫時停產，當地政府同時預先公布了一次長達六個小時的停電計劃，卻引發了當地一連串抗議活動。

目前當局已限制部分違規欠繳費的發電廠供應煤礦，以應付負荷。

有指印度燃煤發電廠的煤炭庫存量一度平均只可供電四天。圖為印度孟買有工人手持一籃煤。（Reuters）

短視的電廠？

過去數天，有說這次印度限電是源於本地煤礦生產供應短缺所致。但另一方面，發電廠未有及早預見即將到來的上升用電需求，儲存充足煤礦儲量，也被認為是致使印度今次多處出現限電危機的原因。

「當前危機的主因並非本地煤炭開採能力跟不上，而是由於這裡的發電廠和能源監管機構規劃不當所造成的。」能源與清潔空氣研究中心（CREA）分析師Sunil Dahiya說道。

事實上，印度每年通常都會進口更多的煤炭以彌補本地煤炭生產的不足。但由於近期全球能源危機，國際大宗商品價格創下歷史新高，令印度進口外地煤炭需要面對更大的成本，導致煤炭供應出現比平時更嚴重短缺。

雖則如此，能源經濟與金融分析研究所（IEEFA）印度首席經濟學家Vibhuti Garg表示，這些問題理應在幾個月前就應能預料到的，所以也證明了印度電力部門及發電廠未及時做好準備。

中國政府月前祭出拉閘限電措施。圖為義烏一條村莊，拉閘限電期間晚上不開街燈。（資料圖片）

印度這段時間經歷的限電危機，在世界各地同樣出現。中國內地先前亦曾發生大規模停電，民間限制使用電力，工廠停工。

這都反映著全球用電危機正在擴大。今年雨季各地大量降雨，導致礦場淹水，工人未能開工，加之運輸網路中斷，本地煤礦生產停頓。更甚的是，新冠肺炎疫情打擊國際航運、供應鏈中斷，直接推高國際煤價，各地依賴火電的國家，遭受更嚴重的用電危機。

值此能源危機席捲全球之際，這也是適當時機讓我們反思，現今的能源生產結構是否早己不合時宜？