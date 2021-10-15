阿富汗局勢｜巴基斯坦航空稱遭塔利班干預　決定暫停喀布爾航班

巴基斯坦航空公司（PIA）10月14日宣布，暫停來往阿富汗首都喀布爾（Kabul）的航班，稱該航線的運作遭到塔利班（Taliban）的嚴重干預。



英國廣播公司（BBC）報道，巴基斯坦航空是目前唯一營運喀布爾定期航班的外國航空公司，目前從當地前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）的機票價格比阿富汗8月變天前急升10倍。

塔利班政府日前要求巴基斯坦航空及阿富汗卡姆航空（Kam Air）將機票價格下調至變天前的水平，即大約120至150美元左右，並鼓勵乘客舉報航空公司違規情況，以及揚言禁止相關航班運作。

航空公司人員遭塔利班用槍威嚇

巴基斯坦航空發言人則表示，塔利班上台後就臨時更改營運守則及飛行許可，再加上對方高層的威脅行為，令公司飽受壓力。發言人更指出公司駐喀布爾代表曾遭塔利班人員用槍指嚇數小時，直到巴基斯坦使館介入才獲釋。

該公司提到，保險公司仍視喀布爾為戰地，前往當地的航班面臨高達40萬美元，因此根據難以營運定期航班，而公司決定安排包機全是出於人道考慮。

巴基斯坦航空決定停飛航班，對於阿富汗民眾而言肯定是壞消息，一名藥廠職員向路透社表示，阿富汗的陸路邊境已全數關閉，如今連唯一對外路線都失去，直言大家像在當地「困獸鬥」。