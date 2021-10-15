意大利航空結束75年營運　約四分一員工過渡至新公司

意大利航空公司（Alitalia）的最後一班航機10月14日飛抵首都羅馬機場，為曾經是意大利潮流及光芒象徵的企業結束長達75年運作，部分員工過渡到國營的意大利航空運輸公司（Italia Trasporto Aereo，ITA）。



意大利航空公司在1946年成立，是當地政商名人及教宗出門的不二之選，惟公司近年陷入經營困難，從2000年開始，只有一年錄得財政盈餘。

意大利政府在2017年接管航空公司，並在過去3年注資80億歐元，嘗試避過清盤厄運。不過受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，羅馬方面決定為航空公司「拔喉」，另立ITA代替。

意大利航空公司（Alitalia）10月14日結束75年營運，員工在羅馬機場舉行歡送儀式。不過新公司只接收約四分一原有員工，因此大批員工面臨失業煩惱。（Reuters）

隨著最後一班意大利航空公司的航班14日晚上從卡利亞里（Cagliari）飛抵羅馬，ITA會在15日正式接替，但需即時面對大量挑戰，最主要包括如何實現歐盟定下在2021至2025年經營計劃結束前錄得盈餘，以及擺脫舊公司高成本、管理不善及政治和工會的嚴重影響力等問題。

新公司將會在未來三年獲意大利政府注資13.5億歐元，並接收52架飛機及2800名員工，與前朝意大利航空公司擁有110架飛機及1萬名員工相比，規模明顯大幅削減。至於未獲過渡的超過7000名員工，則暫時接受政府的裁員計劃最少至明年9月，但他們之後的前途仍是未知之數。