意大利82歲老翁無人島生活30年被迫搬離　回歸人群後更重逢舊情人

意大利82歲男性莫蘭迪（Mauro Morandi）在當地無人島上生活了33年，只有貓和野鳥相伴。近期政府宣布該島將設置環境觀測站，請莫蘭迪搬離島嶼，使他終結離群索居的日子。



莫蘭迪5月搬到鄰近的島嶼，並用他的教師退休金買了一個新家。莫蘭迪透露自己現在已習慣群體生活：「我很長的一段時間都獨自生活，很多年都不想和任何人交談。現在不能再享受島上的孤獨了，但我漸漸習慣與他人交流、親近他人。」

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莫蘭迪自認重獲新生：「人們總是可以重新開始的，就算已經80多歲了，因為總能體驗其他事情，以及完全不同的世界。」他還笑說自己再次發現享受舒適生活的樂趣。

莫蘭迪的新家有個設備齊全的廚房、一張特大號床和一個淋浴間。莫蘭迪還聯繫了往日舊情人，後來2人一起住進新家。

莫蘭迪目前正著手撰寫1本關於自己經歷的書，還計劃之後再寫第2本。他還會使用社交平台分享他的生活照與故事。

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