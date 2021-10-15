英國脫歐｜分手逾一年仍然爭拗不斷　英歐為何提出修訂北愛議定書

英國脫歐之後脫離歐盟單一市場接近一年，但大不列顛島和北愛爾蘭之間的貿易持續受到影響。為什麼英國和歐盟仍然爭拗不斷？英歐為什麼提出修訂《北愛爾蘭議定書》（Northern Ireland Protocol）？



從展開脫歐談判以來，就已經能夠預示到愛爾蘭島邊界將延伸各種的問題。英國本來屬於歐盟自由貿易單一市場，人和貨物可以自由流通愛爾蘭和北愛爾蘭之間的邊界。當英國脫歐，自然就要設置關卡，但英歐為了保護《受難節協議》（Good Friday Agreement，或稱《貝爾法斯特協議》），於是擬定《北愛爾蘭議定書》，同意不會於愛爾蘭和北愛邊界設關，退而求其次於愛爾蘭海設關。不過北愛聯合主義者認為此舉削弱北愛於聯合王國的地位。

雖然英歐於脫歐之前已經做了準備，但現實仍然有落差。英國政府一直延後全面實行《北愛爾蘭議定書》，惹來歐盟不滿。同一時間，圍繞農產品和食物的貿易出現問題，爆出「香腸戰」。根據歐盟食品安全規定，冷凍肉製品不得從英國等非歐盟成員國進入歐盟統一市場，意味從理論而言，大不列顛將不能運送香腸到北愛爾蘭。種種問題都導致北愛局勢出現變化，街頭再現衝突。

圖為2020年12月12日，北愛爾蘭的港口。（AP）

明顯的是，英歐心底都明白目前情況未如理想。負責脫歐事務的內閣辦公室國務大臣霍禮思（Lord Frost）已經提交修訂《北愛爾蘭議定書》的建議，提出消除大不列顛島和北愛爾蘭之間的關卡，依賴商家如實申報。他還提議設立新制度，容許商品只需要符合歐盟或英國其中一方的規定就能夠於北愛自由流動。

歐盟認為不可能重新談判《北愛爾蘭議定書》的文本，但提出建議減輕《議定書》帶來的負荷，減少食品和動植物產品八成的檢查，並削減運輸公司一半所需文件。例如當貨車將不同農場產品運到北愛時只需要一張證書，不是每種產品一張證書。歐盟還同意修改自身規則以保證北愛地區藥品供應不間斷，冷凍肉製品的規定也將放寬。

英歐將舉行密集談判，討論最新的建議。從過往的脫歐談判可見，雙方就個別問題可能鬧得面紅耳赤，但仍然有機會於最後關頭讓步妥協。不過一旦「談崩」，英國或引用《北愛爾蘭議定書》第16條暫停執行部份協議。此舉勢將惹怒歐盟，布魯塞爾有機會以法律行動甚至經濟制裁還擊，屆時英歐將爆發全面貿易戰，北愛局勢同樣岌岌可危。