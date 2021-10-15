習近平與歐盟理事會主席通話　米歇爾：同意舉行中歐峰會

中國國家主席習近平10月15日同歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）通電話。米歇爾會後在Twitter發文稱，雙方同意舉行中歐峰會。



他稱在中歐關係方面，是使彼此有意見分歧，對話仍是至關重要的。他也在推文中指出，雙方同意舉行中歐峰會以及推進對話。

I spoke to President Xi of China today.



On EU-China relations, despite differences, dialogue remains crucial.



Agreed to hold EU-China summit and reinforce our dialogue. pic.twitter.com/YU3SXEXSyG — Charles Michel (@eucopresident) October 15, 2021

米歇爾也在推文中指出，他與習近平談及阿富汗的情況，稱國際社會需團結呼籲塔利班組織重視國際義務以及確保有一個具包容性的政府。

We addressed the situation in Afghanistan, the international community needs to stand united in calling on the Taliban to respect international obligations and ensure an inclusive government. — Charles Michel (@eucopresident) October 15, 2021

米歇爾就習近平呼籲的歐盟「戰略自主」做出積極表態。

據中國官媒央視報道，習近平在與米歇爾通話時指出，中國和歐盟是兩大獨立自主力量，也是全面戰略夥伴，雙方有必要加強戰略溝通，共同推動中歐關係健康穩定發展，這符合中歐共同利益。

習近平強調，中歐應該正確相互認知，堅持對話合作，堅持相互尊重、互利共贏。雙方應該深化綠色、數字領域政策溝通，拓寬務實合作領域，積極對接「一帶一路」倡議同歐盟全球互聯互通倡議，就氣候變化和生物多樣性保護等問題加強溝通合作。

習近平表示，歡迎歐盟和成員國積極參與全球發展倡議，同中方和其他國家一道，合力幫助發展中國家早日實現聯合國2030年可持續發展議程。

習近平強調，中歐歷史文化、社會制度、發展階段不同，有一些競爭、分歧、差異並不奇怪，應該通過對話談判解決。中方始終有發展中歐關係的誠意，同時也會堅定維護自身主權、安全、發展利益。希望歐方堅持戰略自主，明辨是非，同中方共同努力，推動中歐合作向前發展。

根據中方發佈的消息，米歇爾表示，近期國際形勢的發展演變，使歐盟和成員國更加認識到增強戰略自主的重要性。雖然歐中政治制度和發展模式不同，但歐中均支持多邊主義，雙方需要就抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、推動經濟復甦、應對氣候變化、維護地區和平穩定開展合作。

米歇爾指出，持續發展歐中戰略夥伴關係，符合雙方人民共同利益。歐方願同中方本着相互尊重的精神加強對話接觸，有效妥善管控分歧。

針對台灣問題，米歇爾表態稱，歐盟恪守一個中國政策，從未改變在涉台問題上的政策。

米歇爾還表示，歐方將秉持戰略自主，處理國際事務。歐方願同中方深化綠色和數字經濟等領域務實合作，就全球發展倡議開展交流合作，並就重大國際問題密切溝通協調。

習近平與米歇爾還就阿富汗局勢交換了看法。