習近平與默克爾視像會晤　中國官媒：友好氛圍下回顧中德關係發展

中歐關係走向備受關注，中國國家主席習近平10月13日與即將卸任的德國總理默克爾（Angela Merkel）舉行視像會晤，他談到「我們不會忘記老朋友，中國的大門隨時向你敞開」。



據德國政府發言人指，兩名領導人討論的議題有兩國雙邊關係、準備G20峰會、氣候保護及疫情，也有提到人權與中歐貿易協定。

央視：友好氛圍

中國官媒央視報道，雙方在友好的氛圍中回顧近年中德、中歐關係的發展，並就相關問題深入交換意見。

習近平說：「2009年訪問德國期間同你結識以來，我們在雙邊關係，重大的國際和地區問題，治國理政經驗這些方面都進行了深入交流，也共同推動了雙邊關係向前發展，也推動了中德合作應對全球挑戰。」

默克爾執政時期曾經多次訪華，走訪中國多地（點擊圖集回顧默克爾訪華）：

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習近平又指「你對於中德關係、中德合作，對中國一些情況的了解是比較深刻的，而且我能感覺到你對中國的興趣，總是選擇不同的地方去走一走，包括對四川的麻辣燙也感興趣，明年（2022年）是中德建交50周年，我們真希望這些還可以延續下去。」

習近平：不會忘記老朋友

另據新華社報道，習近平對默克爾還表示，「中國人重情重義，我們不會忘記老朋友，中國的大門隨時向你敞開。希望你繼續關心和支持中德、中歐關係發展。」

習近平強調，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中德關係，願同德方保持高層交往，增進相互了解和人民友誼，深挖傳統領域合作潛力，積極開拓能源轉型、綠色和數字經濟等務實合作新領域，推動中德合作走深走實。

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習近平指，中歐都主張維護多邊主義，都支持貿易和投資自由化便利化，都認為中歐共同利益遠大於矛盾分歧，雙方應該從更廣闊維度看待中歐關係，客觀全面地相互認知，理性平和、建設性地處理差異分歧。

習近平說，希望歐方堅持獨立自主，真正維護歐盟自身利益和國際社會團結，同中方和其他各國一道，共同致力於解決和平與發展的世紀難題。

據報道指，默克爾表示，「我任德國總理期間，中國實現了快速發展，國力今非昔比，並且展現出巨大潛力。我一貫主張，歐盟應獨立自主地發展同中國的關係，雙方可以就彼此存在差異和分歧的問題加強對話交流，相信歐中關係能夠克服各種複雜因素繼續發展。」

她指「德方讚賞中方為應對氣候變化和保護生物多樣性所作努力，願同中方共同辦好慶祝德中建交50周年活動，繼續加強雙邊和多邊合作，共同應對全球性挑戰。我將繼續為促進德中、歐中理解與合作作出積極努力。」