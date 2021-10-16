英國會議員身中10多刀不治　目擊者「還原」恐怖案發經過

英國發生針對國會議員的恐怖襲擊，10月15日保守黨籍的下議院議員埃姆斯（David Amess）在濱海利（Leigh-on-Sea）與選民進行會面，期間被一名持刀男子狂刺10多刀。英媒15日稱，埃姆斯經急救後，傷勢無法穩定下來，最終死亡。



案發地點位於英格蘭東南部埃塞克斯郡（Essex）。現年69歲的埃姆斯是代表西紹森德（Southend West）選區的下議院議員。他當天來到濱海利的貝爾費爾衛理公會堂（Belfairs Methodist Church），在副堂與選民會面。一名輪候與他見面的男子施襲。

倫敦警察廳反恐指揮科（Counter-Terrorism Command）稱，初步調查顯示，行兇動機與伊斯蘭極端主義有關，並相信他是單獨犯案。

英國廣播公司（BBC）引述政府消息稱，疑犯看來有索馬里人血統，但他是英國公民。國會方面的消息稱，疑犯看來不在警方的數據庫。

疑犯現時被拘留在埃塞克斯郡的警察局內。

襲擊猝不及防 議員重傷

綜合英國廣播公司（BBC）及英國《每日郵報》稱，案發前15分鐘，埃姆斯在兩名職員陪同下抵達教堂，進入副堂與人們打招呼。當地議員蘭姆（John Lamb）稱，襲擊者出現在一群等候與埃姆斯會面的人當中，突然拔刀刺向埃姆斯。

驚慌不已的民眾在中午12時5分報警，警員12時10分抵達現場將疑犯拘捕，並發現一把刀具。下午2時15分，目擊者稱埃姆斯仍在堂內。當時埃姆斯的團隊成員己在擔心情況不妙。下午3時，警方公布埃姆斯已死。

疑犯沒逃走 束手就擒

雖然趕到現場的救援人員全力搶救，但仍無法令埃姆斯的情況穩定得足讓他以送院。救護直升機下午2時13分已到場候命，但它最終在沒載到他的情況下飛走。

《每日郵報》稱，整個行兇過程不過數秒。事後兇徒看來不急於逃離現場，再被到場的警員快速拘捕。

當天一名來到隔壁建築物工作的電工芬奇（Anthony Finch）稱，他看到一名神情哀傷的女子報警：「你得快點來——他（兇徒）仍在這建築物內。」

埃姆斯從政多年風評頗佳，他的死震撼整個社區以至全英。

埃姆斯本擬在會見選民活動完成後，去附近的羅奇福德（Rochford）出席當地保守黨協會晚宴並發表講話，但他已永無法赴約，取而代之的是有悼念晚會舉行，約100人出席。

續有人在教堂外留下鮮花致哀，其中一張卡片寫着：「戴維・埃姆斯爵士——一個真正的紳士——請安息。」