CIA招募懂中文員工　中國軍方：需要打一場反間諜戰爭

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）宣布成立針對中國工作組，並開始大規模招募懂普通話和部分中國方言的人，中國軍方10月17日發文回應。



有中國軍方背景的「鈞正平工作室」10月17日發文稱，美國中央情報局宣布將成立「中國任務中心」（Mission Center for China），以應對「中國威脅」，並且美國中情局招募員工要求懂普通話和部分中國方言。

文章指出，「境外敵對勢力一直很努力，中國國家安全工作時刻不能鬆懈。如此明目張膽大肆招攬特工的美國情報部門，背地裏必然有着更多險惡與不堪手段。」

「鈞正平工作室」在文章中提到，維護國家安全，需要打一場反間防諜的「人民戰爭」，才能讓間諜寸步難行，無所遁形。

在這之前，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）10月7日宣布將成立一個中國問題高層工作組「中國任務中心」，還宣布CIA將加大力度招募會說中文的人。該機構擔心的是「威脅來自中方」，中方是美國「在21世紀面臨的最重要的地緣政治威脅」。

英國路透社指，CIA此前從未設立過類似針對中國的高層機構。一名CIA高級官員將此舉與CIA在冷戰時期對蘇聯，以及CIA在恐襲後對反恐的密切關注相提並論。