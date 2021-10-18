新冠肺炎｜各國加緊搶購默沙東口服藥　外界憂疫苗不均情況再臨

美國藥廠默沙東（Merck）的治療新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）口服藥，可能成為疫情的救星，各國地區包括香港，也正希望採購，第一時間拿到藥物。但有指如此的搶購會令疫苗分配不公平的狀況重演，最需要藥物、也就是疫情嚴重的國家恐怕短期內無法購買。



根據Airfinity數據顯示，目前有10個國家地區正與默沙東洽訂藥物，其中8個來自亞洲。在疫苗接種剛展開初時，因材料短缺導致生產不足，多國推行接種速度大幅滯後，很多國家希望避免重蹈覆轍。

圖為2018年7月，位於美國新澤西的默沙東藥廠。（Reuters）

然而藥價成為隱憂，目前未知默沙東會以多少價錢出售口服藥。美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國政府將以每個療程700美元的價格採購，但實質藥物原材料成本價僅每療程18美元。倫敦國王學院醫院醫生戈瑟姆（Dzintars Gotham）表示，製藥公司會收取高於藥物的成本價格是很常見的事，但由於美國政府有資助藥物研發，他對價格之高感到驚訝。

這暗示了藥物在其他國家亦會以較高價錢出售，一些較貧窮、但疫情嚴重急需藥物的國家恐怕短期內無法購買。

另有專家認為，因會有更多人傾向接受藥丸而非打針，藥物的出現會令人誤以為可替代疫苗，除會令接種率難以提升外，亦會導更多國家囤積藥物。這會導致藥物短期內出現短缺，價格上升。

默沙東6月曾表示，藥廠會根據不同國家分層定價方案，並且與仿製藥公司簽訂協議，確保新藥可在中低收入國家中製造及提供。