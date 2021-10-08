各地搶完疫苗再搶藥　默沙東口服藥成疫情新救命草？︱國際晨報

美國藥廠默沙東（Merck）研發的新冠肺炎（COVID-19）口服藥Molnupiravir成為可能造福全球患者的新星，引來多地政府洽購。初步臨床數據顯示，它可大幅減低確診人士入院或死亡的風險，但這隻新藥物會否有副作用的問題，也備受專家關注。



自默沙東10月初公布，初步臨床數據顯示新藥物可以把新冠患者的入院或死亡風險大減近半後，這隻新藥便成為焦點，澳洲、新加坡已與藥廠簽約，至於日本、泰國、韓國、台灣和馬來西亞都正洽購，就連香港也傳出消息，醫院管理局計劃購買500個療程。

圖為2021年10月1日，美國默沙東藥廠研發的新型冠狀病毒肺炎口服藥molnupiravir。（AP）

新口服藥有助減入院風險、費用較單株抗體治療便宜，自然是好消息，更被指有望成為開發中國家的救星，但正如跟新冠疫苗一樣，會否有副作用的問題掀起關注，部份科學家便認為存在被低估的風險，因它的原理是干擾病毒複製，釋出的分子構成與病毒遺傳物質相似，有助令病毒複製時出錯，但這個「引致突變」原理，令一些科學家認為，由於實驗時間相對短暫，無法完全排除藥物導致畸胎、先天缺陷或致癌可能。

默沙東藥廠能否以數據化解外界疑慮，將成為焦點。這間藥廠目前回應表示，公司已對大量的動物進行測試，沒有發現基因變異，指Molnupiravir不會對哺乳類動物細胞造成突變的影響。

▼更多有關新冠肺炎口服藥的新聞，請點擊閱覽：

新冠肺炎｜默沙東口服藥當真有效？ 一文看懂適合哪類人與副作用

新冠肺炎｜默沙東口服藥搶手 公司宣布與新加坡簽約

歐洲藥品管理局擬日內審批默沙東新冠口服藥 科學家：風險被低估

新冠肺炎｜默沙東藥廠研發口服藥 料可大幅減低入院或死亡風險

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。