美國前國務卿鮑威爾死於新冠肺炎併發症　終年84歲

美國第一位非裔國務卿鮑威爾（Colin Powell）死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）併發症，終年84歲。他的家人在Facebook上發文公布他的死訊。



他在數屆共和黨主政的政府效力，塑造美國20世紀末最後數年至21世紀初的早年的外交政策。

他擔任公職期間最受爭議的，是2003年2月以美國國務卿的身份在聯合國發言，詳細描述伊拉克擁有大殺傷力武器的情況

鮑威爾向聯合國安理會發表的講話中，提出美國對伊拉克開戰的理由。他在講話提供伊拉克擁有大規模殺傷性武器的「證據」 ，其中包括衛星拍攝的貨車。鮑威爾將這種貨車說成是伊拉克的移動生化武器實驗室。

美國是在九一一襲擊後約18個月揮軍伊拉克。美國攻入伊拉克後，在伊境內搜尋，但並未找到任何核武和生化武器。

有份導致伊拉克戰爭 成為終身污點

鮑威爾在九一一事件十週年公開表示，對於提供誤導性情報導致美國入侵伊拉克，是他記錄上一個污點。他說：「事實證明，正如我們後來發現的，情報界證實的許多消息來源都是錯誤的。 」

他稱：「我明白那次失敗的後果，正如我所說，我對那個資訊——部分資訊，而不是全部資訊——是錯誤而深感遺憾。」

鮑威爾稱：「它玷污了我的記錄，但——你知道——沒有什麼我能做去改變這污點。 我只能說，我已盡我所能對它進行最好的分析。」

他除了是外交官、第65任美國國務卿（2001至2005年），他亦是一名退役四星上將。奧巴馬（Barack Obama）2008年當選美國總統前，他與其繼任者，美國前國務卿賴斯（Condoleezza Rice）是美國史上在於華府擔任最高職位的美籍非裔人士。

他亦是美國第16任國家安全顧問（1987至1989年），以及美國第12任參謀長聯席會議主席（1989至1993年）。