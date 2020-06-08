【美國示威】前國務卿鮑威爾表態支持拜登　批特朗普偏離憲法

愈來愈多美國前高級官員強烈批評總統特朗普（Donald Trump）應對示威事件時的反應。前國務卿鮑威爾（Colin Powell）6月7日斥責特朗普已「脱離憲法」。

美國有線新聞網絡（CNN）6月7日報道，鮑威爾表示，「我們有一部憲法，我們必須遵守該憲法，而總統已經偏離了憲法。」

鮑威爾說，他對一周前許多前將軍，海軍上將和外交官就特朗普對大規模抗議活動的回應表示「驕傲」，並補充說他沒有發表公開聲明譴責特朗普的回應，是因覺得自己之前已經表達不滿；在2016年總統大選時，鮑威爾並未有投票支持特朗普。

鮑威爾呼籲共和黨議員對特朗普的反應保持沉默，他說：「示威事件發生後的第二天，我看着參議員們進入會議室，記者們說：「你要說些什麼？你要怎麼說？」 鮑威爾表示，「他們無話可說，他們不會有反應。」

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鮑威爾還表示，他正計劃在11月總統大選時，為民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）投票，像2016年一樣再次反對特朗普。

鮑威爾說：「在社會事務和政治事務方面，我與拜登非常接近。我與他一起工作了35年，40年，他現在是候選人，我將投票支持他。」鮑威爾並表示，他認為特朗普並不是一位合格的總統，形容他「一直在說謊」。他認為在特朗普的領導下，美國在世界舞台上的道德立場已被「妖魔化」（demonized）。

特朗普在鮑威爾接受完訪問後，在Twitter發文回擊鮑威爾，稱其為「真正的死屍」（a real stiff），而拜登則為「另一個死屍」（another stiff），並稱鮑威爾要為美國捲入波斯灣戰爭負責。