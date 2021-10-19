歐美關注中國「超音速環球飛行導彈」　外交部：那是「航天器」

英國《金融時報》早前報道，指中國曾試射一枚高超音速導彈。中國外交部發言人趙立堅未否認發射火箭，卻笑稱「那是航天器」。

美國10月18日表示密切關注中國持續增強軍力。



《金融時報》10月16日引述消息人士報道，中國軍方發射了一枚運載高超音速滑翔導彈的火箭，導彈在低軌道空間飛行，環繞地球一周後返回地球，但未有擊中目標，偏離約32公里。

中國外交部發言人趙立堅於10月18日外交部記者會上，未否認《金融時報》所描述的「高超音速環球飛行」，但笑稱「這不是導彈，而是一個航天器」，該發射僅是一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術。趙立堅稱試驗目的是降低航天器使用成本，為和平利用太空提供便捷、廉價的往返方式，又稱相關技術很多國家的公司都正開展研發。

圖為10月18日，美國防長奧斯汀到訪格魯吉亞首都第比利斯，在記者會上回應提問。（Reuters）

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已清晰闡述華府的立場，拒絕評論有關報道。但她表示，華府密切關注中國的軍力擴張：「我們已清楚說明關注中國持續擴張軍力，我們應對中方的方式將保持一致。美方歡迎競爭，但不會亦不希望競爭會演變成衝突，我們私下亦會傳達。」

美國防長奧斯汀在同日到訪格魯吉亞首都第比利斯時，回覆記者提問稱美方密切關注中國的軍備和先進能力的發展，以及加劇該地區緊張局勢的系統。但他拒絕就高超音速導彈的報道發表評論。

美國裁軍大使伍德（Robert Wood）則表示擔憂，指俄羅斯亦擁有高音速技術，美國原本希望避免研發高音速軍力，但中國加入試射行列，將令美國必須跟進以確保國家安全，加速軍備競賽。