蓋茨Bill Gates曾向女職員電郵調情　微軟高層約晤警告

微軟（Microsoft）10月18日證實，公司高層在2008年曾警告當時還是董事會主席的蓋茨（Bill Gates）停向一名女員工發調情郵件。那些高層稱，蓋茨沒有否認與女職員的來往，並在事後向高層們說他的做法不好，聲稱他會停止這麼做。



時任微軟首席法律顧問、現任總裁兼副董事長史密斯（Brad Smith）和另一名高管在公司發現蓋茨2007年向一名中層員工發送的不當電子郵件，之後曾與他會面。

這些知情人士稱，董事會得出的結論是沒必要採取進一步的行動，因為蓋茨與女職員並未發生肉體關係。

比爾蓋茨（路透社）

微軟拒絕對此置評，只是證實確曾警告過蓋茨。微軟發言人弗蘭克・肖（Frank Shaw）表示，2008年公司高層發出的警告是在蓋茨作為全職員工退休前不久發出的。

弗蘭克・肖稱，蓋茨在郵件中提議在工作以外、在園區之外的地方與她見面。弗蘭克・肖稱：「雖有調情之舉，不過沒明顯的性暗示，但這樣的行為被認為是不適當的。」弗蘭克・肖稱，女職員從未就此事投訴，此事以前也未曾被報道過。

圖為2019年2月1日，比爾蓋茨和梅琳達合照。（AP）

蓋茨的私人辦公室在一份書面聲明中表示，「這些說法都是虛假的，只是從不知情的消息來源那裏回收謠言，在某些情況下存在重大利益衝突。」

根據此前的媒體報道，除了2008年的這一事件之外，微軟在2019年還曾聘請一家律師事務所調查一封來自一名女工程師的信，聲稱她與蓋茨曾在多年間保持性關係。

這一調查發生在蓋茨去年離開微軟董事會之前，但直到蓋茨和前妻梅琳達今年5月宣布離婚後才被曝光。