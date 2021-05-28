蓋茨離婚｜比起爭奪億萬財產　Bill Gates的25歲女兒更在意這些事

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-05-28 08:02

比爾蓋茨（Bill Gates）離婚後，一半人在好奇他的情場八卦，另一半人在關心他1450億美元的財產分割。而比爾蓋茨的孩子在關心什麼呢？長女珍妮弗蓋茨（Jennifer Gates）在社交網絡發文說：「全家人已經歷經了一段充滿挑戰的時光，我正在努力幫助此刻的自己和家人在這段時間調整好狀態。另外，我並不想對離婚事件發表其他看法了……請大家給我們足夠的隱私空間，因為迎接我們的，是下一段新生活。」相比外界傳得沸沸揚揚的1000萬美元財產，她更關注自己的家人。

其實在其他許多方面，都能看出她從小受到的良好教育。其他富家千金在曬奢侈品包包，曬豪車，珍妮弗曬的是和朋友的生活日常。平時喜歡拎一個簡單的Longchamp包就出街。在她的相冊裡也幾乎看不到豪華派對、舞會，22歲生日當天，她只發了一份自己心裡的top 5書單。珍妮弗向大眾展示的生活彷彿與奢華不沾邊，但是從點滴細節裡，我們仍然能窺見這個頂級富豪千金擁有的隱形財富。

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比爾蓋茨曾說，人生最偉大的投資就是自己的3個孩子，其次才是事業。蓋茨家獨有的教育方式，讓孩子們從小就懂得獨立思考、選擇人生。如今3個孩子已經長大成人。大女兒珍妮弗從史丹福畢業，如今在紐約西奈山伊坎醫學院繼續學業；獨子羅里從杜克大學獲得電腦科學和經濟學學位後，進入該校商學院攻讀MBA課程；小女兒在讀書的同時，也在全球頂尖的茱莉亞學院學習芭蕾。

許多富豪都喜歡把育兒工作丟給妻子，或者直接聘請保姆來做。但比爾蓋茨認為父母的陪伴不可替代。當長女珍妮弗只有3、4歲時，比爾蓋茨就給自己提了個要求，無論多忙、多累，一個禮拜裡面必須抽出3天時間送女兒上下學。珍妮弗的幼兒園同學們見此情景，回家說：「連世界首富都親自開車送女兒去學校！」這一招真管用，自那以後，許多父親也開始擠時間送孩子去學校了。

每天晚上，比爾蓋茨都會陪女兒一起讀睡前故事。如果自己實在忙得脫不開身，就會請妻子梅琳達就代替他。無論讀了什麼書，夫妻二人都會鼓勵珍妮弗：「你要追求自己感興趣的東西。」雖然給予了珍妮弗足夠的陪伴，在學習方面，比爾蓋茨還是製定了一套嚴格的規矩。人們總說再窮不能窮孩子，可在女兒1 4歲之前，比爾蓋茨都沒有給她配手機。連使用電腦也要掐準了分鐘來算：工作日每天可以用45分鐘，週末每天可以使用1小時。「離開電子產品，你才能更加集中地做一件事。」

父母對珍妮弗的教育，讓她養成了獨立思考的習慣，從小就知道自己真正要的是什麼。那時，比爾蓋茨與妻子梅琳達（Melinda Gates）剛成立蓋茨基金會。每天晚上，大家邊吃晚飯，邊討論當今全球兒童面臨的各種疾病問題，比如小兒麻痺症、愛滋病等。原本夫妻倆沒想讓珍妮弗加入這個話題。直到有一天，母親走進珍妮弗的房間，見她抱着娃娃，想給它注射做病毒檢測，並一板一眼地告訴母親操作流程，這才知道，女兒對醫療健康着了迷。一場場餐桌旁的聊天，見證了珍妮弗心中的理想種子發芽、生長。

高中畢業後，她考入史丹福大學的生物醫學專業，現在進一步專攻兒科醫學。很多人說珍妮弗生活得像一個普通人，剛進學校的時候，同學完全沒有想到這是蓋茨家的千金。但她的業餘愛好卻絕不普通。因為珍妮弗喜歡馬術，前首富家在這項運動上的花費著實驚人。她也沒讓人失望，深耕20多年，現在全美排名第19位。就在數天前，她剛結束了一場在西班牙馬德里舉辦的環球馬術冠軍賽，狀態十分不錯。

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珍妮弗6歲就開始騎馬，12歲擁有自己的第一匹小馬駒Alex時，當場興奮地尖叫起來。比爾蓋茨見了滿心歡喜，從此對閨女的投資便一發不可收拾。2009年的時候，比爾蓋茨在懷俄明州買下一座牧場；2013年，為了讓女兒安心準備一年一度的全球馬術節，他又在佛羅里達州花870萬美元買下一座馬場。除此之外，他細心地考慮到周邊的環境、噪音等問題，大手一揮，直接買下周邊5塊地皮，為珍妮弗製造了一塊超大規模的私人跑馬場。2014年，他又買下加州的聖達菲牧場，之後又收購紐約北部的一座143英畝（約58萬平米）的馬場，同時建造了超級豪華的馬厩、獸醫套房等配套設施。珍妮弗沒有辜負父親的疼愛，堅持深耕自己的愛好。從史立福畢業後，她立馬gap一年，潛心練習馬術。

在各類馬術比賽中，她拿獎拿到手軟。2017年，20歲的珍妮弗一舉拿下全美馬術障礙賽中第一名的好成績，並收穫10萬美元獎金。在2018年世界巡迴比賽中，她從30多個國家的2800位選手中脫穎而出，取得了第19名的總排名。靠著各種馬術比賽獲得的獎金和父母偶爾給的零花錢，她已經攢下2000多萬美金，有了自己的小金庫。

其實馬術對於上流社會來說，就和吃飯走路一樣平常。喬布斯的女兒、貝克漢姆的兒子、斯皮爾伯格的女兒，都自幼學習馬術。珍妮弗與喬布斯（Steve Jobs）的女兒曾在馬場上正面交鋒過，分別是在2015年4月的洛杉磯馬術比賽和2016年4月的邁阿密馬術比賽中。兩人私下的關係也十分要好。有人問她，要兼顧學業和馬術，你的生活會不會太忙了？珍妮弗顯然樂在其中：「誰讓馬術是我生命中的重要部分呢？」

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父母的婚姻破裂，看上去也並沒有影響到珍妮弗對婚姻的信心。就在幾天前，她在ins上發了一張照片，並配上文字說：「再也等不急和你結婚了！」甜度瞬間溢滿全屏。照片裡的男子納耶爾納薩爾，是珍妮弗的未婚夫，也是她的初戀。

平時他一向低調，直到去年1月末，納耶爾在雪場上向珍妮弗正式求婚時，白馬王子才徹底走到了聚光燈下。7萬多個網友隔著屏幕對這張雪地求婚照津津樂道，等到把對方的履歷翻出來後，一下子炸開了鍋。一個在科威特長大的埃及人，父母經營著一家建築設計公司。要論富有程度，男方顯然和蓋茨家族不在一個等量級。對於蓋茨家族來說，這樣一個「窮小子」，憑什麼贏得珍妮弗的芳心？納耶爾談不上富到流油，但仍然擁有殷實的物質條件。這也支持他擁有了不少與珍妮弗相似的標籤：史丹福高材生、精通馬術。

珍妮弗與納耶爾照片▼▼▼

兩人也正是在馬場上相識的。而且他們的馬術水平堪稱一流，珍妮弗在全美排名19，納耶爾全球排名41。現在，納耶爾已經成為了國家隊的專業選手。2019年他一舉拿下拉巴特國家杯，為埃及獲得了一張寶貴的奧運參賽入場券，這也是60年以來，埃及首次具有參加奧運馬術項目的資格。面對他人的質疑，珍妮弗堅定自己的選擇：「我想和這個人共度餘生，一起學習，成長，愛。」

穩定的事業、深耕的愛好、共同奔赴的愛情，珍妮弗蓋茨都有了。而父母的離婚和那1000萬美金，真不算什麼驚駭世俗的事情。這個25歲的女生已經說了：「謝謝大家對我們的理解，我們正在準備迎接新生活。」

她會有怎樣出彩的未來，讓人十分期待。

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