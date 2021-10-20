中國突被傳測試高超音速導彈惹議　西方緊張vs俄國聲援︱國際晨報

有英媒指中國曾在8月試射一枚高超音速導彈後，中國外交部10月18日終否認是導彈，解釋是例行航天器試驗。一次試驗行動釀成風波，各方對此消息的反應不一，西方態度緊張，俄羅斯則指中國發展武裝力量沒有違反國際義務範圍，不構成威脅。



據英媒的報道指，中國8月曾發射的飛行物在低軌道空間飛行，環繞地球一周後返回地球，至10月18日的中國外交部記者會上，發言人趙立堅否認發射的是導彈，解釋是一個航天器，用於驗證航天器可重複使用技術，又稱很多國家的公司都正開展研發相關技術。輿論也注意到，他並未否認報道所描述的「高超音速環球飛行」。

圖為2019年10月，中國舉行閱兵時展示的東風17，高超音速導彈。（AP）

在中國「可能試射高超音速導彈」的傳聞出現時，各國反應不一也引起關注，美國防長未評論事件，但美國裁軍大使伍德（Robert Wood）直言對事件感到擔憂，指中國加入試射行列，將令美國必須跟進以確保國家安全，加速軍備競賽。

西方輿論也大為緊張，美媒10月16日報道稱，這事或會令美國國防部推動部署一個全新的天基預警和追蹤系統，以應付高超音速和彈道導彈。

另一方面的俄羅斯，則稱與中國有同盟關係，認為中國發展自己的武裝力量和武器系統，沒有違反國際義務範圍，也不構成威脅。

高超音速導彈為何會引來輿論緊張？它的飛行速度比傳統洲際彈道導彈（ICBM）快得多，因此更有能力突破導彈防禦系統，在高超音速導彈技術的領域，美國被指較中俄落後。

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