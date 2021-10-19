美國技術落後於人？　高超音速導彈與傳統ICBM有何分別｜新聞背後

英國《金融時報》報道，中國8月試射新型可攜帶核彈頭的高超音速導彈。雖然導彈未有擊中目標，但令美國情報界感到驚訝。中國未僅指發射的是航天飛行器。

不過，高超音速導彈並非新技術，中俄早就被指鑽研相關領域。高超音速導彈其實是什麼？與常見的彈道導彈有什麼分別？



所謂高超音速（Hypersonic），是指飛行速度超過5馬赫（5倍音速），音速為每小時1224公里，5倍音速即為每小時6120公里。一般航天飛行器重返地球時都會達到這樣的速度，並利用大氣進行減速剎車。

在大氣中以高超音速飛行下物件會產生極大溫度，並產生連續衝擊波。

圖為2019年10月，中國舉行閱兵時展示的東風17，高超音速導彈。（AP）

高超音速導彈一般分為兩類，第一是直接利用噴射器把導彈提高至極速；第二是先讓導彈飛往太空，利用飛行器加速在海拔40至100公里的大氣層中「衝浪」，並重返大氣層飛向目標。

與傳統洲際彈道導彈（ICBM）不同的是，ICBM僅利用高度作為加速工具，達到目標高度後利用重力投向目的地。高超音速導彈飛行速度比ICBM要快得多，因此更有能力突破導彈防禦系統，擊中目標。

目前大部分巡航導彈都是亞音速飛行，速度約為0.9馬赫。例如美國的戰斧（Tomahawk）導彈、法國的飛魚（Exocet）反艦導彈、中國的長劍-10巡航導彈等。

圖為2020年1月，美國國防部會議室外，五角大樓的標誌。（Reuters）

儘管高超音速的技術美國早已在上世紀50年代開始，並製作出X-15、X-43的實驗機，但相關技術未有額外投放在開發導彈的領域上。美國發展導彈傾向遠程的精準打擊，反導彈的防禦系統，及利用龐大的海軍力量，縮短攻擊距離，因此高超音速導彈對美國而言沒那麼重要。

相反中俄依賴不太需要準確度的核武，同時為抗衡和突破美國的導彈防禦系統，會優先研發提高導彈速度。在高超音速導彈技術的領域下，美國較中俄落後。

美國國會研究服務部（CRS）近日的一份報告稱，中國一直在積極開發高超音速技術，引起注意。美國《防務新聞》周刊（Defense News）報道，曾任美國負責研究和工程的副國防部長格里芬（Michael Griffin）說過，開發高超音速能力是「最高優先事項」。

國防部2022財年對高超音速研究的預算為38億美元，高於2021年的32億美元。