美國參議院外委會通過法案　制裁危害南海東海穩定中國公民

美國參議院外交委員會10月19日通過法案，要求華府制裁危害南海和東海穩定的中國公民。同日聯邦通訊局委員會考慮將中國無人機製造商大疆創新，列入安全風險企業名單。



法案表明，有關人士若涉及在南海填海造島、建立燈塔、通訊站、電力燃油供應設施，以及透過軍機和艦艇宣示主權等，可被凍結在美資產、拒絕入境和撤銷簽證。

法案稍後交由參議院會議表決，若獲通過會交眾議院審議，通過後會由總統拜登（Joe Biden）簽署生效。

美國聯邦通信委員會同日建議對無人機製造商大疆進行安全審查。委員會專員卡爾（Brendan Carr）認為，委員會應考慮將中國無人機製造商大疆創新列入構成安全風險的實體名單中。卡爾表示：「我們不需要無人機載版的華為。」

若被列入名單，將禁止美國以服務資金購買大疆生產的設備。大疆創新無人機佔美國全國超過50%的銷售額。

2021年3月，聯邦通信委員會將5家中國公司指定為對國家安全構成威脅，其中包括華為、中興通訊、及海康威視。