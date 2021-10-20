新冠肺炎｜巴西已逾60萬人亡　參院報告：總統涉種族滅絕

數個外國媒體10月19日取得的一份報告草案顯示，負責調查巴西的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的參議院委員會建議，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）應為政府出錯導致數以十萬計民眾死亡而被控謀殺及種族滅絕。



英國路透社20日稱，這份1,200頁的調查報告稱總統拒絕能在早期獲得疫苗的機會，造成延遲接種，導致估計9.5萬人死亡。

美國美聯社19日取閱得到這份報告，當中建議對總統控以11項罪名，由詐騙、煽動犯罪到謀殺及種族滅絕都有。

報告稱，總統是受到「通過自然感染而達致群體免疫的、毫無根據的理論」所引導。

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《紐約時報》20日稱，根據報告摘錄以及兩名受訪的巴西參議院委員會成員稱，該國60多萬宗死亡個案中，逾30萬宗應歸咎於博爾索納羅的政策。報告並呼籲監禁這位總統。

報告還建議向69人，向包括博爾索納羅3名兒子以及多名現任與前任官員提出刑事指控。

巴西參議院下週就這份報告進行表決。

惟這位博爾索納羅面臨刑事審訊可能性微乎其微，因這須由巴西總檢察長提出起訴，而他是由博爾索納羅提名。