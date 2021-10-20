英女王伊利沙伯二世稱自己心態年輕　婉拒「年度老人獎」

英媒10月19日報道，95歲的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）自認心態仍然年輕，因此拒絕接受「年度老人獎」（Oldie of the Year，暫譯）。



路透社19日稱，「年度老人獎」主席、廣播員布蘭德雷思（Gyles Brandreth）表示，英女王拒絕領獎，但已向他們送上一封「可愛的回信」。英女王的助理私人秘書拉恩—貝克（Tom Laing-Baker）在信中寫道：「女王陛下相信年齡由心態決定，因此女王認為她不符合得獎的相關標準，並希望你們找到更值得獲獎的人士。」

英女王：圖為10月19日，英女王伊利沙伯二世在溫莎堡出席全球投資峰會的招待會。（Reuters）

「年度老人獎」由《老人》雜誌（The Oldie）頒發，得獎者都是對公眾有貢獻的長者。英女王的母親、已故王太后（Queen Mother）也曾獲頒此獎項。惟英女王丈夫、已故的菲臘親王（Prince Philip）10年前也曾拒領「年度老人獎」。

王儲查理斯（Prince Charles）的妻子卡米拉（Camilla, The Duchess of Cornwall）是2021年「年度老人獎」的頒獎人。