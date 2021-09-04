英女王若駕崩怎辦？英國王室對策密件疑外泄　王儲繼位計劃也曝光

英國《每日郵報》報道，關於英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）過世後因應計劃的英國最高機密文件外泄，計劃內容包括所有政府機關在10分鐘內降半旗，王儲查理斯王子（Prince Charles）發表電視演說，追悼會將在倫敦聖保羅座堂舉行。



政治新聞網站POLITICO取得的英國內閣辦公室機密文件顯示，女王過世因應計劃名為倫敦橋行動（Operation London Bridge）。讓英國政府更難堪的是，查理斯王子繼位計劃春潮行動（Operation Spring Tide）也外泄。

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文件顯示，萬一英國女王駕崩，第一個被通知的白金漢宮以外的人將是英國首相，接着白金漢宮會通知內閣成員、英國君主諮詢機構樞密院成員和軍方等領域的高階成員，軍方將在幾小時後在全國各地發射禮炮向女王致敬。

接着，白金漢宮會發布正式通知，透過媒體公布這個不幸的消息，女王的葬禮將在10天後於西敏寺舉行，女王將葬在溫莎堡已故王夫菲臘親王的墓旁。

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女王遺體下葬前，會安放在西敏宮供民眾弔唁三天，每天開放23小時。《每日郵報》說，並無跡象顯示95歲的女王健康不佳，這麼敏感的文件何以外泄令人費解。

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