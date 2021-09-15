英女王向金正恩發「國慶賀電」？　白金漢宮：是真的

朝鮮（北韓）上周慶祝建政73周年，據傳英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）有向朝鮮領導人金正恩發送賀電，如今白金漢宮證實這項消息。



「每日郵報」報道，白金漢宮證實「英女王伊利沙伯二世是通過外交、國協及發展事務部發送賀電」，並強調這並不罕見、是慶賀世界上各國國慶時的標準做法。

據悉，英女王與其他國家領袖的應對皆基於外交事務部的建議。外交、國協及發展事務部發言人還補充說「女王陛下過去也曾在朝鮮國慶日時向該國人民傳達祝賀之意」。

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朝鮮官媒「朝鮮中央通訊社」也在新聞報道中公布英女王發來的賀電，並稱是在9月7日收到的，英女王在賀電中說道「在朝鮮民主主義人民共和國人民慶祝國慶之際，我向未來獻上誠摯祝福」。

專家認為英國通過女王釋出的「友誼姿態」在南北韓的局勢加劇之際是個有趣的時刻。朝鮮專家、利茲大學社會學高級研究員福斯特卡特（Aidan Foster-Carter）表示「在陷入困境之際，這對我們來說是個有趣的時刻，我們可以發出友誼的姿態」。

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