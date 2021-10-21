新冠肺炎｜新加坡增18宗死亡個案創新高　防疫措施延長一個月

新加坡10月20日新增3,862宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案和破紀錄的18宗死亡個案。衛生部長王乙康表示說，未接種疫苗長者感染重症的情況令人擔憂。新加坡現有防疫措施將延長至11月21日。



新加坡新增3,862宗確診個案，當中3,221宗是社區病例，630宗來自客工宿舍，11宗由境外輸入。累計病例增至158,587宗。

新加坡新增18宗死亡個案，創疫情以來新高。累計死亡病例增至264宗。18名死者年齡介於55歲至96歲，8人未接種冠病疫苗，1人未完成接種，9人完成接種。其中17人有潛在健康問題，1名沒接種疫苗的死者則沒有已知疾病。

新加坡近九成的隔離病床已經爆滿，超過三分之二的深切治療部病房床位也被佔用，醫療系統面臨不堪重負的巨大風險，政府因此將延長防疫措施多一個月。

新加坡擴大旅客豁免隔離計劃，首兩班分別來自荷蘭阿姆斯特丹和英國倫敦的航班合共約250名乘客10月20日抵達新加坡。