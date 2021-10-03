新冠肺炎｜新加坡每日確診恐達5千　民眾請願求加強防疫情況少見

新加坡政府6月提出「與新冠病毒共存」政策。政府10月2日估計，單日新增新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案或於10月中增至每天5,000宗。疫情升溫下，國民對政府的抗疫政策感到不滿和恐懼。



對於身在新加坡這個人口約560多萬的地方的人來說，自9月21日起，當地單日新增確診個案超過1,000，近期更站上2000多人。這讓人們愈發擔心政府新政策是走錯路，亦害怕自己遲早染疫。

英媒10月2日稱，民眾不滿政府放寬防疫措施，令疫情變嚴重。有人發起請願，要求政府強制所有入境人士接受隔離，也有四分之一國民贊成政府重新實施封鎖措施。

英媒在報道中指出，新加坡有醫護人員批評政府向家家戶戶派發檢測工具的做法、以及政府處理無症狀個案的方式，認為措施引起恐慌，亦令症狀輕微或沒病徵的人迫滿醫院。

有醫生稱，很多人害怕自己會染疫，並視此為個人失敗，更有人在等待檢測結果時像等待癌症診斷結果一樣緊張。