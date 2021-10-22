美國防部承認高超音速技術助推器故障　試驗失敗

美國防部10月21日稱，美國海軍和陸軍20日成功進行三項高超音速武器部件測試，組件2022年投入美國高超音速導彈系統的使用。不過部門發言人21日晚上向俄羅斯衛星通訊社承認，在另一個於21日當天進行的測試中，一個火箭推進器未能運作。



國防部發言人21日稱，由於助推器故障，導致「試驗未如我們計劃般推進」。

發言人表示，試驗中的助推器，不是海軍設計的通用高超音速滑翔體（Common Hypersonic Weapon Glide Body，C-HGB），即美國防部2020年3月20日成功測試的那一個。

發言人稱，國防部官員已發起檢討，以確定導致助推器故障的原因。

發言人稱，美國自信已在2020年代部署攻擊性高超音速能力，以及是次測試，為發展這項科技努力的一部分。

另一方面，桑迪亞國家實驗室於維珍尼亞州的美國太空總署沃洛普斯飛行基地20日進行三項高超音速武器部件測試，這些測試「在現實的操作環境中展示了先進的高超音速技術、能力和原型系統」。

兩名知情人士稱，它旨在驗證正在開發的一種高超音速飛行器的各個方面的功能。

英媒16日報道稱，中國8月試射過一枚可攜帶核彈頭的在軌高超音速導彈。中國外交部稱是例行航天器試驗。雖然如此，中國被指試射高超音速導彈一事仍震撼美國國安界，分析家此前認為，中國還有數年才能研發它。

美國軍方正在研發三種高超速武器，分別是海軍的「海軍常規快速打擊」（Conventional Prompt Strike，CPS）、陸軍的「長程高超音速導彈」（Long Range Hypersonic Weapons， LRHW），以及空軍的空射快速反應導彈（Air-Launched Rapid Response Weapon，簡稱「ARRW」）。