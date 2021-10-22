TRUTH Social未面世已遭入侵　特朗普帳戶發布豬隻照片

美國前總統特朗普（Donald Trump）宣布成立的社交媒體平台TRUTH Social還沒面世。多間外媒10月21日指，尚未對外提供服務的測試版TRUTH Social遭人入侵並惡作劇。他們發現，名為DonaldJTrump的帳戶發布了一張豬在排便的相片。
事發於21日凌晨，TRUTH Social顯示安全鬆懈，可透過URL進入。它允許任何人訪問註冊頁面和使用網站。網站顯示，已有DonaldJTrump、DonaldTrump和realDonaldTrump帳號。其中「DonaldJTrump賬號發布的首條貼文內含豬的照片。
《華盛頓郵報》記者成功以美國前副總統彭斯（Mike Pence）的名字mikepence註冊和發帖。註冊帳戶功能不久後被封鎖。
這間傳媒的科技記者指，TRUTH Social的特朗普帳戶DonaldJTrump已被入侵。
報道指，TRUTH Social幾乎和Twitter一模一樣。用戶可以像在Twitter發推文一樣發Truths，也有轉發功能Re-Truths和類似動態消息（News Feed）的Truth Feed。
特朗普宣布成立新社交媒體平台TRUTH Social 11月推出試用版特朗普入稟法院 要求頒令解封其Twitter帳戶特朗普入稟起訴Twitter、Facebook及Google 指控遭不公平滅聲Twitter：即使特朗普2024年再度當選總統 也將繼續封殺其帳戶
特朗普20日宣布成立媒體公司特朗普媒體科技集團（Trump Media and Technology Group）和建立新社交媒體平台TRUTH Social，立志成為「自由派媒體的競爭對手」。TRUTH Social預定11月初步面世，翌年初於美國全國推出。