Twitter：即使特朗普2024年再度當選總統　也將繼續封殺其帳戶

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-02-11 09:12

社交網站Twitter 2月10日表示，美國前總統特朗普（Donald Trump）的Twitter帳戶會被永久封殺。

Twitter財務總監西格爾（Ned Segal）2月10日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）旗下節目「Squawk Box」的訪問時稱，Twitter對特朗普帳戶的封禁是永久性的，即使特朗普再次競選並獲勝，他也不會被允許重新註冊Twitter。

西格爾說，「我們的政策是這樣的，當你從平台上被移除，你就被（永久）移除了，無論你是評論員、財務總監還是前任或現任公職人員。請記住，我們的政策是為了確保人們不煽動暴力。如果有人這樣做，我們必須將他們從公司的服務中移除，且根據我們的政策，（他們）不再被允許回來。」

特朗普發布的Twitter推文已經完全被清空。（Twitter@Real Donald Trump）

在過去幾年裏，Twitter一直是特朗普發聲的重要平台，他也獲得近9,000萬的粉絲關注。在執政時期，特朗普通常會通過Twitter發布重要訊息和表態。對此，很多評論稱特朗普是「Twitter治國」。因為1月6日國會暴亂，Twitter選擇封禁特朗普的帳戶。

Twitter封禁特朗普帳戶一事引發了很大的爭議。德國總理默克爾（Angela Merkel）曾強調，言論自由是一項基本權利，因此，Twitter封閉特朗普帳戶「是有問題的」。法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）也認為，不應當讓私人企業來做出是否封閉帳戶的決定。勒梅爾對法國媒體表示，Twitter居然能夠做出這樣的決定，令他感到「震驚」。

除了Twitter之外，其他社交網站包括Youtube、Facebook及Snapchat等也宣布封殺特朗普。