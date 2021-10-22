新冠肺炎：多國放寬防疫限制之際　英國俄羅斯疫情升溫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，英國10月21日的確診人數為7月17日以來首見，俄羅斯新增確診和死亡病例也連續創單日新高。



英國21日新增52,009宗確診，115宗死亡。首相約翰遜（Boris Johnson）稱，感染人數是高，但屬預料範圍之內，因此倫敦政府堅持現行管控疫情的計劃。

俄羅斯22日新增37,141宗確診，1,064宗死亡個案。這是俄羅斯第2天創下單日確診病例新高，及連續第4天刷新單日死亡人數記錄。

首都莫斯（Moscow）10月28日至11月7日重新施行部分封鎖措施，除包括藥房和超市在內提供基礎設施服務的企業外，全市所有企業都要停業。餐廳禁堂食，但可提供外賣服務。

俄羅斯新冠肺炎疫情：圖為10月20日，醫護人員在下諾夫哥羅德一間醫院工作。（AP）

日韓放寬防疫限制

韓國22日新增1,440宗確診，16宗死亡。國務總理金富謙宣布，政府將分階段、有系統地恢復日常秩序，由弱勢群體、傳染風險低和受害嚴重的行業開始放寬防疫措施。

金富謙稱，引進疫苗護照制度應充分兼顧未接種人士和因健康問題無法接種人群的權益。

日本方面，東京都22日新增26宗確診，是2020年7月以來單日最少人確診的一天。

由於單日確診人數快速減少，日本埼玉、千葉、神奈川各縣25日全面解除針對餐飲店的限聚令、限酒令和縮短營業時間措施。東京都亦計劃24日解除包括縮短餐飲業營業時間在內的限制。

新西蘭設定解封目標 澳航提前恢復國際航班

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）22日表示，90%民眾完成疫苗接種時，新西蘭就結束封鎖措施和重開。全國目前約86%民眾打完第1針，68%完成接種。

澳洲方面，總理莫里森（Scott Morriso）22日證實，政府計劃下周與新加坡建立旅遊氣泡，11月開始率先允許完成疫苗接種的國際學生和商務旅客免隔離入境。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為1月13日悉尼民眾到庫吉海灘享受夏日時光。（Reuters）

澳洲航空公司（Qantas）行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）也宣布提前恢復某些國際航班並開通來往印度的新航線。澳洲特別廣播服務公司（SBS）報道，英國倫敦和美國洛杉磯航班的機票很暢銷，機票在宣布邊境開放時間表後數小時內售罄。

國泰則自11月1日起全面恢復來往悉尼及香港的航班至疫情前水平，即每周10班機。

全球封鎖時間最長的城市墨爾本（Melbourne）22日解封。