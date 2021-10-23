歐盟考慮就移民問題再制裁白羅斯

一連兩日的歐盟峰會10月22日結束。歐盟領導人討論了移民等問題，承諾對白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）持續施壓，阻止移民從白羅斯湧入歐盟，並考慮實施新制裁。



波蘭和立陶宛近月面對大量移民從接壤白羅斯的邊境湧入。經過近五小時的討論之後，歐盟領導人同意，他們不會接受第三國任何利用移民達到政治目的的企圖，並譴責於歐盟邊境的所有混合攻擊。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟準備好就移民問題探討進一步對個人和實體制裁。有多個歐盟國家提議建造實體屏障。但馮德萊恩稱，雖然歐盟資金是用作邊境管理，例如是設備、人員和後勤，但沒有設置帶刺鐵絲網和圍牆的資金。

對於歐洲天然氣短缺的問題，馮德萊恩表示，歐盟將研究建立天然氣戰略儲備的問題以及聯合採購的可能。她指出，歐盟委員會目前並不具備任何有關談論天然氣市場投機的事實。

歐盟領導人歡送默克爾

歐洲領導人還趁這次歐盟峰會向即將卸任的德國總理默克爾（Angela Merkel）告別。這是她16年以來第107次出席歐盟峰會。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）形容，沒有默克爾的歐盟峰會就似沒有艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）的巴黎。

默克爾目前是德國的看守總理。德國各個政黨仍然就組成新政府談判，事成之後她將正式卸任總理。但如果進展未如理想，12月中的歐盟峰會還有機會看到默克爾的身影。