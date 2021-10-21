澳洲批中國破壞貿易體系　向世貿告狀

澳洲駐瑞士日內瓦世界貿易組織（WTO）總部代表米納（George Mina）10月20日批評中國，指中國基於政治動機破壞多邊貿易體系。



米納20日在世貿組織一場針對中國貿易政策審議（Trade Policy Review）的聽證會上指控北京以政治考量為動機，針對澳洲採取貿易干擾措施，是破壞多邊貿易體系的行為。

The @WTO Trade Policy Review process is an important way of shedding light on Members’ policies and practices.



Read Australia’s Statement on China’s Trade Policy Review today 👇🏼 pic.twitter.com/9CqtNvv7cA — George Mina (@AusWTO) October 20, 2021

米納指控中國針對澳洲產品開徵關稅、採取繁複的官僚程序和阻撓等貿易手段，影響到澳洲的大麥、煤、銅、綿、乾草、木、龍蝦、糖、酒、乳製品、牛肉和水果等。

美國、英國、歐盟、印度、加拿大和日本代表隨後發言時，也相繼針對中國提出批評。英國駐日內瓦大使曼利（Simon Manley）指中國漠視貿易互惠原則；加拿大代表指責北京就政治分歧採取經濟脅迫措施，而日本和歐盟均說中國缺乏透明度並利用廣泛國家安全條例來損害外國企業。

英國駐日內瓦大使曼利10月20日指中國漠視貿易互惠原則。圖為英國政府20日發布曼利講話內容時附上的相片。（英國政府網站）

世貿組織第8次對華貿易政策審議在10月20日和22日舉行，會議一開場由中國商務部部長王文濤發表聲明。他表示，中國成為世貿成員國的20年來，致力經濟開放、加深改革、捍衛多邊貿易體系，並與多個發展中國家合作。不過輪到米納發言時，現場氣氛隨即發生變化。