歐洲議會通過涉台灣報告稱反對單方改變兩岸現狀　北京：嚴正交涉

歐洲議會通過《歐盟-台灣政治關係與合作》報告，呼籲歐盟加強與台灣的關係，強調「反對任何單方面改變兩岸關係現狀，不能違背台灣民眾的意願」。中方10月21日作出回應，稱提出嚴正交涉。



報告指台灣是重要夥伴

10月20日，歐洲議會通過《歐盟-台灣政治關係與合作》報告。據歐洲議會官網發布的消息，該報告以580票贊成、26票反對、66票棄權的表決結果獲得通過。

報告稱，台灣是歐盟重要的夥伴和民主盟友，雙邊投資協定是歐盟與台灣未來合作的核心內容，歐盟必須採取更多措施解決與中國大陸的緊張關係，保護台灣的民主。

圖為2021年3月24日，歐洲議會於布魯塞爾即將召開會議。（路透社）

呼籲加強與台灣關係

歐洲議會呼籲在歐盟一個中國政策的指導下，加強與台灣的關係，同時對台灣海峽持續緊張的局勢發出警告。歐洲議會議員們稱讚台灣是歐盟在印太地區的重要夥伴和民主盟友。

歐洲議會通過的報告強調，迫切需要啟動歐盟-台灣雙邊投資協定（BIA）的「影響評估、公眾諮詢和範圍界定」。

這份報告又指，對中國大陸持續對台灣進行「軍事挑釁、施壓、突擊演習、侵犯領空和虛假情報活動」表示嚴重關切。

歐洲議會議員敦促歐盟採取更多措施解決這些緊張局勢，保護台灣的民主，以及台灣作為歐盟重要夥伴的地位。

歐洲議會在報告中強調，兩岸關係的任何改變都不能是單方面的，也不能違背台灣民眾的意願。歐洲議會議員們建議將歐盟駐台灣經濟貿易辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」（European Union Office in Taiwan），以反映歐盟與台灣關係的廣泛範圍。

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北京：嚴重違背一個中國原則

中國駐歐盟使團發言人10月21日表示，已向歐方提出嚴正交涉。發言人稱，歐洲議會不顧中方多次勸誡，通過有關涉台報告，公然鼓吹歐台發展所謂「政治關係」，嚴重違背一個中國原則，中方對此表示堅決反對，並已向歐方提出嚴正交涉。

發言人指出，世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。這是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中國同歐盟及成員國發展關係的政治基礎。基礎不牢，地動山搖。

發言人指「我們敦促歐方不要誤判中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強意志，切實履行堅持一個中國原則的承諾，糾正錯誤，排除干擾，為雙方關係的穩定健康發展創造條件。」